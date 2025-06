Sangerhausen/MTU. Die Sangerhäuser haben am Freitag dem Kontrahenten aus Barleben ganze zehn Bälle ins Netz gedrückt. Mit einem triumphalen 10:0 (7:0) gingen sie vom Platz.

Das erste Tor fiel kurz nach Anpfiff, als Tim Lange für Sangerhausen traf und nach nur fünf Minuten dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Danach verging nur wenig Zeit, bis das zweite Tor durch Jannes Göbel (14.) erzielt wurde.

Minute 14: VfB 1906 Sangerhausen liegt mit 2:0 vorne

Der Siegeszug der Sangerhäuser brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Andreas Bemmann im gegnerischen Tor. Göbel traf in Minute 16, Ilja Kurotschkin in Minute 21, Lange in Minute 27, Roman Eis in Minute 44, Niklas Reiber in Minute 45 und Tim Lange in Minute 70. Spielstand 9:0 für den VfB 1906 Sangerhausen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 23.05.2025, 18.30 Uhr

Austragungsort: Sangerhausen

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 25

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri nochmals in die Tasche. Der VfB 1906 Sangerhausen steckte einmal Gelb ein. Der FSV Barleben 1911 e.V. hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe und eine Rote Karte hatten sie bereits.

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten lediglich sieben Minuten bis zum Abpfiff, als Lange den Ball erneut ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 10:0 verfestigte (83.). Damit war der Triumph der Sangerhäuser gesichert.

Aufstellung und Statistik: VfB 1906 Sangerhausen – FSV Barleben 1911

VfB 1906 Sangerhausen: Meier – Reiber, Bühling, Bärwolf, Eis (60. Raase), Grosse, Kurotschkin (69. Zarkua), Schütz (69. Munzert), Stödter, Lange, Göbel

FSV Barleben 1911: Franke – Dohms, Holze, Hoffmann, Wettig (42. Linke), Beyer, Christian, Mathiot, Müller, Kempe, Weißenborn (73. Baecke)

Tore: 1:0 Tim Lange (5.), 2:0 Jannes Göbel (14.), 3:0 Jannes Göbel (16.), 4:0 Ilja Kurotschkin (21.), 5:0 Tim Lange (27.), 6:0 Roman Eis (44.), 7:0 Niklas Reiber (45.), 8:0 Leon Meier (58.), 9:0 Tim Lange (70.), 10:0 Tim Lange (83.); Zuschauer: 70