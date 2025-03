Schönebeck/MTU. Die Begegnung zwischen der Union 1861 Schönebeck und der VfB Germania Halberstadt hat eine unschöne Wende für den Gastgeber genommen. Nach einem starken Start holten die Rivalen aus Halberstadt auf und entschieden das Spiel am Ende mit 1:3 (1:0) für sich.

Pascal Krietsch traf für die Union 1861 Schönebeck e.V. in Spielminute 21 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorteil. Erst nach dem Seitenwechsel konnten sich die Halberstädter revanchieren: In Minute 66 wurde das Gegentor via Strafstoß durch Moritz Benjamin Müller erzielt.

Minute 66 Union 1861 Schönebeck und VfB Germania Halberstadt im Gleichstand – 1:1

Unentschieden. Halberstadts Devin Günther konnte seinem Team in Minute 81 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 02.03.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Schönebeck

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 13

Nachspielzeit: Das Spiel schien schon entschieden, da gelang es Leon-Joel Platz, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 1:3 zu festigen (90.+3).

Aufstellung und Statistik: Union 1861 Schönebeck – VfB Germania Halberstadt

Union 1861 Schönebeck: Neumann – Tromski, Schäfer, Stojiljkovic, Stockmann, Krietsch, Pesla, Moritz, Peine (79. Wölfer), Wegener, Topfmeier

VfB Germania Halberstadt: Neumann – Müller, Schrader (77. Camara), Simon (26. Koskela), Lippoldt (49. Prievitzer), Müller, Platz, Menge, Naujoks, Lancine (89. Karimov), Günther

Tore: 1:0 Pascal Krietsch (21.), 1:1 Moritz Benjamin Müller (66.), 1:2 Devin Günther (81.), 1:3 Leon-Joel Platz (90.+3); Schiedsrichter: Tobias Menzel (Magdeburg); Assistenten: Stefan Klose, Jason Luca Meyer; Zuschauer: 40