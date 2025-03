Fußball-Verbandsliga A-Junioren: Mit einem haushohen Endstand von 0:6 (0:3) verließ die Union 1861 Schönebeck am Sonntag das KT Sportforum - Platz 4 in Schönebeck. Die SV Fortuna Magdeburg fuhr siegreich nach Hause.

Schönebeck/MTU. Die 81 Beobachter auf dem KT Sportforum - Platz 4 haben am Sonntag ein wahres Debakel erlebt, als der Gastgeber Union 1861 Schönebeck ein ernüchterndes 0:6 (0:3) hinnehmen musste.

Tom Luca Lenze (SV Fortuna Magdeburg e.V.) netzte 19 Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Magdeburger legten nur wenige Minuten später nach. Diesmal war Niklas Hännig der Torschütze (24.).

Union 1861 Schönebeck hinkt 0:2 hinterher – 24. Minute

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Die Union 1861 Schönebeck e.V. musste einmal Gelb hinnehmen. Der Siegeszug der Magdeburger brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Roman Laqua im gegnerischen Tor. Gino Klause traf in Minute 25 und Oskar Zopf zweimal in Minute 50 und 56. Spielstand 5:0 für die SV Fortuna Magdeburg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 16.03.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Schönebeck

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 18

Nur neun Minuten vor Schluss gelang es Zopf, den Ball erneut ins Netz zu befördern (81.). Um die Kontrahenten einzuholen reichte es jedoch nicht mehr..

Aufstellung und Statistik: Union 1861 Schönebeck – SV Fortuna Magdeburg

Union 1861 Schönebeck: Neumann – Moritz, Helmel (68. Wölfer), Schäfer, Wegener, Topfmeier, Peine (37. Krietsch), Schreiber, Pesla (58. Staufenbiel), Stockmann (75. Krüger), Tromski

SV Fortuna Magdeburg: Kehr – Zopf, Kratzke (46. Rudolph), Lenze, Koplin (62. Hejhemo), Nyarko, Rektorik, Spurek (57. Drizari), Klause (62. Bense), Hännig, Starikovskiy (57. Kirchhoff)

Tore: 0:1 Tom Luca Lenze (19.), 0:2 Niklas Hännig (24.), 0:3 Gino Klause (25.), 0:4 Oskar Zopf (50.), 0:5 Oskar Zopf (56.), 0:6 Oskar Zopf (81.); Schiedsrichter: Patrick Welsch (Aken); Assistenten: Jonas Berger, Sebastian Knick; Zuschauer: 81