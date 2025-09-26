Fußball-Verbandsliga A-Junioren: Mit einem unfassbaren 7:0 (5:0) fegte das Team der SG Union Sandersdorf den VfB Ottersleben am Freitag vom Spielfeld.

Sandersdorf/MTU. 7:0 (5:0) in Sandersdorf: Ganze sieben Bälle hat die Mannschaft von Benjamin Boenecke, die SG Union Sandersdorf, am Freitag im Tor der Besucher aus Ottersleben untergebracht.

Der erste Treffer fiel kurz nach Anpfiff, als Paul-Leon Uhte für Sandersdorf traf und nach nur zehn Minuten dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Die Sandersdorfer legten schon wenige Minuten später nach. Diesmal war Miguel Mittmeier der Torschütze (14.).

SG Union Sandersdorf baut Vorsprung auf 2:0 aus – 14. Minute

Der Siegeszug der Sandersdorfer brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Benjamin Boenecke im gegnerischen Tor. Anton Groh traf in Minute 25, Mittmeier in Minute 29, Anton Groh in Minute 31 und Alex Günter Mackowiak in Minute 63. Spielstand 6:0 für die SG Union Sandersdorf.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 26.09.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Sandersdorf

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 6

Im Laufe der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter intervenieren. Der VfB Ottersleben e.V. musste einmal Gelb hinnehmen. Die SG Union Sandersdorf e.V. hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Benjamin Boenecke.

In Minute 71 fiel der finale Treffer der Partie. 26 Minuten nach Anpfiff gelang es Tobias Nitsche, den Ball ins Netz zu befördern (71.). Um die Rivalen einzuholen reichte es jedoch nicht mehr. In Spielminute 74 handelte sich die SG Union Sandersdorf noch eine Gelbe Karte ein. Die SG Union Sandersdorf hat sich somit Platz vier gesichert.

Aufstellung und Statistik: SG Union Sandersdorf – VfB Ottersleben

SG Union Sandersdorf: Sobotta – Mühlbauer (63. Franzke), Groh, Seide, Osterland (61. Nitsche), Mackowiak, Wieczorek, Schneider (61. Pätzke), Mittmeier (61. Herzel), Uhte, Stagat (63. Bergmann)

VfB Ottersleben: Elbert – Safdari (63. Thielecke), Yunashev, Bogunski, Fadjinou, Gaffal, Lübke, Raschauer, Niemann, Agte (63. Liese), Raschauer (85. Neumann)

Tore: 1:0 Paul-Leon Uhte (10.), 2:0 Miguel Mittmeier (14.), 3:0 Anton Groh (25.), 4:0 Miguel Mittmeier (29.), 5:0 Anton Groh (31.), 6:0 Alex Günter Mackowiak (63.), 7:0 Tobias Nitsche (71.); Schiedsrichter: Niklas Schimpf (Salzatal); Assistenten: Maximilian Thürmer, Leon Luca Rothbart; Zuschauer: 61