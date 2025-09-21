Kantersieg für die SG Union Sandersdorf: Am 5. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren konnten die Gastgeber einen souveränen Erfolg gegen den Magdeburger SV Börde einfahren. Vor 28 Zuschauern gewann das Team 7:0 (5:0).

Sandersdorf/MTU. 7:0 (5:0) in Sandersdorf: Ganze sieben Bälle hat das Team von Benjamin Boenecke, die SG Union Sandersdorf, am Sonntag im Tor der Besucher aus Magdeburg untergebracht.

Levin Steffen Schneider traf für die SG Union Sandersdorf e.V. in Minute 18 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorteil. Es dauerte nur wenige Minuten, bis ein weiteres Tor durch Miguel Mittmeier (22.) erzielt wurde.

Der Siegeszug der Sandersdorfer brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Benjamin Boenecke im gegnerischen Tor. Schneider traf in Minute 28, Alex Günter Mackowiak in Minute 40, Julius Osterland in Minute 44 und Luis Seide in Minute 67. Spielstand 6:0 für die SG Union Sandersdorf.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Sandersdorf

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 5

Nur sechs Minuten vor Schluss gelang es Mittmeier, den Ball erneut ins Netz zu befördern (84.). Um die Rivalen einzuholen reichte es allerdings nicht mehr. Die SG Union Sandersdorf hat sich somit Platz fünf gesichert.

Aufstellung und Statistik: SG Union Sandersdorf – Magdeburger SV Börde

SG Union Sandersdorf: Sobotta (65. Schreiber) – Mittmeier, Mühlbauer, Stagat (62. Bergmann), Wieczorek, Seide, Mackowiak, Osterland, Groh (53. Franzke), Schneider (46. Pätzke), Uhte

Magdeburger SV Börde: Model – Neumann (46. Lampe), Krauel, Friedel, Dunkel, Jahn, Schuster, Beneke, Horn, Westermann, Jäger (46. Lima Sampa)

Tore: 1:0 Levin Steffen Schneider (18.), 2:0 Miguel Mittmeier (22.), 3:0 Levin Steffen Schneider (28.), 4:0 Alex Günter Mackowiak (40.), 5:0 Julius Osterland (44.), 6:0 Luis Seide (67.), 7:0 Miguel Mittmeier (84.); Schiedsrichter: Franz Unger (Leipzig); Assistenten: Max Eisfeld, Kevin Friese; Zuschauer: 28