Halle/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Sonntag den 38 Besuchern auf dem Turbine-Sportplatz - Platz 2 geboten. Die Hallenser waren den Gästen aus Dessau mit 3:0 (1:0) souverän überlegen.

Die erste Halbzeit verlief sehr ausgeglichen. Erst in den letzten Minuten vor der Pause legten die Jungs von Maximilian Heller vor: Kurz vor der Halbzeitpause schoss Anton Husar das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (37.). Das zweite Tor konnten die Hallenser in der zweiten Spielhälfte nachlegen: Diesmal setzte Akbar Sultanaliev den Ball ins Netz und verwandelte den verdienten Strafstoß für sein Team in ein 2:0.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 16.03.2025, 11.30 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 16

2:0 Vorsprung für Turbine Halle – 71. Minute

Ein letztes Tor folgte unmittelbar darauf, als Sultanaliev den Ball erneut hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 3:0 erweiterte (76.). Damit war der Sieg der Hallenser entschieden. Die Turbine Halle sicherte sich somit Platz sechs.

Aufstellung und Statistik: Turbine Halle – SG Dessau/Kochstedt

Turbine Halle: Archner – Sultanaliev, Albsharat (79. Meske), Husar, Anschütz, Obier (74. Natusch), Sommer (60. Pajwak), Reinemann (46. Titonis), Nordhausen, Brandt, Schischka

SG Dessau/Kochstedt: Rosner – Görsch, Kudella, Hoffmann, Khan (63. Krüger), Saalmann, Hajowsky, Zahrt, Schmökel, Sanneh, Dujakovic (46. Spielau)

Tore: 1:0 Anton Husar (37.), 2:0 Akbar Sultanaliev (71.), 3:0 Akbar Sultanaliev (76.); Schiedsrichter: Winfried Bohrmann (Leipzig); Assistenten: Jan Bendicks, Frank Gryga; Zuschauer: 38