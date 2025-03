Halle/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Sonntag den 38 Besuchern auf dem Turbine-Sportplatz - Platz 2 geboten. Die Hallenser setzten sich souverän mit 3:0 (1:0) gegen die Gäste aus Dessau durch.

Das ersehnte erste Tor kam für die Mannschaft von Maximilian Heller am Ende der ersten Halbzeit, als Anton Husar für Halle traf und nach einer ersten Spielhälfte ohne Treffer in Minute 37 dann dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Die Hallenser legten in der zweiten Halbzeit nach. Diesmal war Akbar Sultanaliev der Torschütze und verwandelte den verdienten Strafstoß für sein Team in ein 2:0 (71.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 16.03.2025, 11.30 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 16

71. Minute: Turbine Halle mit 2:0 Vorsprung

Nur fünf Minuten später konnte Sultanaliev (Halle) den Ball erneut über die Linie bringen (76.). Mit 3:0 verließen die Hallenser den Platz als Sieger. Die Turbine Halle hat sich somit Platz sechs gesichert.

Aufstellung und Statistik: Turbine Halle – SG Dessau/Kochstedt

Turbine Halle: Archner – Reinemann (46. Titonis), Anschütz, Obier (74. Natusch), Sultanaliev, Sommer (60. Pajwak), Nordhausen, Schischka, Albsharat (79. Meske), Brandt, Husar

SG Dessau/Kochstedt: Rosner – Saalmann, Kudella, Hoffmann, Sanneh, Görsch, Schmökel, Hajowsky, Dujakovic (46. Spielau), Zahrt, Khan (63. Krüger)

Tore: 1:0 Anton Husar (37.), 2:0 Akbar Sultanaliev (71.), 3:0 Akbar Sultanaliev (76.); Schiedsrichter: Winfried Bohrmann (Leipzig); Assistenten: Jan Bendicks, Frank Gryga; Zuschauer: 38