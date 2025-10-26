Die Turbine Halle errang am 4. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren einen 2:1 (1:0)-Heimsieg gegen die SG Union Sandersdorf.

Halle/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Sonntag den 50 Besuchern auf dem Turbine-Sportplatz - Platz 2 geboten. Die Hallenser waren den Gästen aus Sandersdorf mit 2:1 (1:0) knapp überlegen.

Nick Josef Waschkowitz (Turbine Halle) netzte nur fünf Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. In der verbliebenen Zeit bis zur Pause musste der Schiedsrichter intervenieren. Die SG Union Sandersdorf steckte einmal Gelb ein (24.). Die Turbine Halle hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Andreas Reinemann. In der zweiten Halbzeit setzte Halle noch einen drauf: In Minute 55 wurde das zweite Tor durch Lennox Sikora erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 26.10.2025, 14.30 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 4

2:0 Vorsprung für Turbine Halle – 55. Minute

29 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Anton Groh (Sandersdorf) den Ball über die Linie bringen und noch ein Tor für das Team aus Sandersdorf erzielen (74.). Die Turbine Halle rutschte dennoch auf Platz fünf.

Aufstellung und Statistik: Turbine Halle – SG Union Sandersdorf

Turbine Halle: Nuding – Sikora (71. Zaeske), Hildebrandt (67. Saile), Heidelberger (85. Fox), Schneider (89. Alassaf Alasaad), Sultanaliev, Sommer, Só, Ries, Nordhausen, Waschkowitz (80. Brandt)

SG Union Sandersdorf: Sobotta – Mackowiak (75. Franzke), Pätzke (46. Stagat), Schneider, Mittmeier, Groh, Födisch, Nitsche (83. Bergmann), Seide, Mühlbauer (56. Mieshchanin), Uhte

Tore: 1:0 Nick Josef Waschkowitz (5.), 2:0 Lennox Sikora (55.), 2:1 Anton Groh (74.); Schiedsrichter: Hendrik Miekautsch (Elstertrebnitz); Assistenten: Danilo Hosang, Theo-Finley Meyer; Zuschauer: 50