Am 9. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren glückte der Turbine Halle ein 2:1 (1:0)-Triumph über die NSG SSC/RW Weißenfels.

Halle/MTU. Die 81 Besucher auf dem Turbine-Sportplatz - Platz 2 haben am Sonntag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Hallenser besiegten die Gäste aus Weißenfels mit 2:1 (1:0) knapp.

Die erste Halbzeit verlief sehr ausgeglichen. Erst in den letzten Minuten vor der Pause legte die Elf von Maximilian Heller vor: Kurz vor der Halbzeitpause schoss Jalozinho Só das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (37.). Die Hallenser legten in der zweiten Spielhälfte nach. Wieder war Só der Torschütze (65.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.10.2024, 13.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 9

Doppelpack von Jalozinho Só bringt Turbine Halle 2:0 in Führung – Minute 65

26 Minuten nach der Pause konnte Belal Elmi (Weißenfels) den Ball über die Linie bringen und noch ein Tor für das Team aus Weißenfels erzielen (71.).

Aufstellung und Statistik: Turbine Halle – NSG SSC/RW Weißenfels

Turbine Halle: Worch – Sultanaliev, Kouyate, Lantzsch, Anschütz (89. Reso), Sikora (62. Waschkowitz), Schischka, Neuner, Obier (78. Nordhausen), Brandt, Só

NSG SSC/RW Weißenfels: Jusczyk – Schulze, Heerdegen, Kopp (69. Hashimi), May (70. Almutaleb), Kuhles (70. Heerwagen), Rothhoff, Buttlar, Kalkofen, Elmi, Krämer (58. Brendel)

Tore: 1:0 Jalozinho Só (37.), 2:0 Jalozinho Só (65.), 2:1 Belal Elmi (71.); Schiedsrichter: Daniel Fritzsche (Leipzig); Assistenten: Nicklas Richter, Tom Leonard Klostermann; Zuschauer: 81