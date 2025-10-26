Am 4. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren glückte der Turbine Halle ein 2:1 (1:0)-Heimsieg über die SG Union Sandersdorf.

Halle/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Sonntag den 50 Besuchern auf dem Turbine-Sportplatz - Platz 2 geboten. Die Hallenser waren den Gästen aus Sandersdorf mit 2:1 (1:0) knapp überlegen.

Nick Josef Waschkowitz (Turbine Halle) netzte nur fünf Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. In der verbliebenen Zeit bis zur Pause griff der Schiri in die Tasche. Die SG Union Sandersdorf steckte einmal Gelb ein (24.). Die Turbine Halle hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Andreas Reinemann. Das zweite Tor konnten die Hallenser in der zweiten Halbzeit nachlegen: Diesmal setzte Lennox Sikora den Ball ins Netz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 26.10.2025, 14.30 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 4

2:0 Vorsprung für Turbine Halle – 55. Minute

In Minute 74 fiel der finale Treffer der Partie. 29 Minuten nach der Pause gelang es Anton Groh, den Ball ins Netz zu befördern und den Sandersdorfern noch ein Tor zu verschaffen (74.). Die Hallenser sind dennoch auf Platz fünf gerutscht.

Aufstellung und Statistik: Turbine Halle – SG Union Sandersdorf

Turbine Halle: Nuding – Nordhausen, Waschkowitz (80. Brandt), Heidelberger (85. Fox), Hildebrandt (67. Saile), Sultanaliev, Schneider (89. Alassaf Alasaad), Só, Sommer, Ries, Sikora (71. Zaeske)

SG Union Sandersdorf: Sobotta – Groh, Uhte, Pätzke (46. Stagat), Födisch, Mühlbauer (56. Mieshchanin), Seide, Mittmeier, Schneider, Mackowiak (75. Franzke), Nitsche (83. Bergmann)

Tore: 1:0 Nick Josef Waschkowitz (5.), 2:0 Lennox Sikora (55.), 2:1 Anton Groh (74.); Schiedsrichter: Hendrik Miekautsch (Elstertrebnitz); Assistenten: Danilo Hosang, Theo-Finley Meyer; Zuschauer: 50