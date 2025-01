Einen 2:1 (1:0)-Heimsieg gegen die NSG SSC/RW Weißenfels fuhr die Turbine Halle am 9. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren ein.

Halle/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Sonntag den 81 Besuchern auf dem Turbine-Sportplatz - Platz 2 geboten. Die Hallenser setzten sich knapp mit 2:1 (1:0) gegen die Gäste aus Weißenfels durch.

Jalozinho Só (Turbine Halle) netzte kurz vor Abpfiff der ersten Spielhälfte, in Minute 37, als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Hallenser legten in der zweiten Spielhälfte nach. Wieder war Só der Torschütze (65.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.10.2024, 13.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 9

26 Minuten nach der Pause konnte Belal Elmi (Weißenfels) den Ball über die Linie bringen und noch ein Tor für das Team aus Weißenfels erzielen (71.).

Aufstellung und Statistik: Turbine Halle – NSG SSC/RW Weißenfels

Turbine Halle: Worch – Só, Anschütz (89. Reso), Sikora (62. Waschkowitz), Schischka, Sultanaliev, Kouyate, Lantzsch, Brandt, Neuner, Obier (78. Nordhausen)

NSG SSC/RW Weißenfels: Jusczyk – Kuhles (70. Heerwagen), Heerdegen, Kopp (69. Hashimi), Krämer (58. Brendel), May (70. Almutaleb), Schulze, Buttlar, Rothhoff, Kalkofen, Elmi

Tore: 1:0 Jalozinho Só (37.), 2:0 Jalozinho Só (65.), 2:1 Belal Elmi (71.); Schiedsrichter: Daniel Fritzsche (Leipzig); Assistenten: Nicklas Richter, Tom Leonard Klostermann; Zuschauer: 81