Einen herausragenden Sieg in der Fußball-Verbandsliga A-Junioren errangen Maximilian Heller und sein Team Turbine Halle gegen die SG Dessau/Kochstedt – die überlegene Leistung spiegelt sich in einem 5:1 (2:1) wider.

Halle/MTU. In einer überraschenden Wende hat die Turbine Halle nach einem deutlichen Rückstand die SG Dessau/Kochstedt mit einem 5:1 (2:1) bezwungen.

Das erste Tor wurde kurz nach Anpfiff erzielt, als Carlo Fiete Fülla für Dessau traf und nach nur sieben Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Das Gegentor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Till Bjarne Zaeske den Ball ins Netz.

1:1 im Duell zwischen Turbine Halle und SG Dessau/Kochstedt – Minute 24

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Die SG Dessau/Kochstedt kassierte einmal Gelb. Das Unentschieden hielt jedoch nicht lang. Halles Fabian Canabate Kasparek konnte seinem Team in Minute 41 einen Vorsprung verschaffen. Der Anfang vom Ende für die Jungs aus Dessau. Zwei weitere Treffer durch Spieler Nummer 6 (69.) und Spieler Nummer 6 (75.) mussten sie einstecken. Spielstand 4:1 für die Turbine Halle.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 09.45 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 12

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten nur noch drei Minuten bis zum Abpfiff, als Akbar Sultanaliev den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 5:1 festigte (87.). Damit war der Sieg der Hallenser entschieden. Die Turbine Halle sicherte sich somit Platz fünf.

Aufstellung und Statistik: Turbine Halle – SG Dessau/Kochstedt

Turbine Halle: Worch – Sikora (79. Hohl), Brandt, Canabate Kasparek (68. Hoffmann), Sultanaliev, Ries, Saile, Schneider (71. Förster), Só, Heidelberger (55. Hildebrandt), Zaeske

SG Dessau/Kochstedt: Rosner – Seidler, Panzer, Becker, Krieg (61. Bro), Fülla (47. Linke), Saalmann, Hajowsky, Dujakovic (30. Täubrecht), Khan, Alhamwi

Tore: 0:1 Carlo Fiete Fülla (7.), 1:1 Till Bjarne Zaeske (24.), 2:1 Fabian Canabate Kasparek (41.), 3:1 Justus Friedrich Brandt (69.), 4:1 Justus Friedrich Brandt (75.), 5:1 Akbar Sultanaliev (87.); Schiedsrichter: Winfried Bohrmann (Borsdorf); Assistenten: Piet Rosenthal, Frank Gryga; Zuschauer: 39