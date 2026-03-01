Fußball-Verbandsliga A-Junioren: Mit einem beeindruckenden 5:0 (2:0) ging die Turbine Halle von Trainer Maximilian Heller aus dem Kräftemessen mit dem Magdeburger SV Börde vom Platz.

Halle/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Sonntag den 23 Besuchern auf dem Turbine-Sportplatz - Platz 2 geboten. Die Hallenser waren den Gästen aus Magdeburg mit 5:0 (2:0) deutlich überlegen.

Pascal Enrico Obier traf für den Turbine Halle in Minute 13 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorsprung. Die Hallenser legten bald darauf mit einem zweiten Tor nach. Wieder war Obier der Torschütze (21.).

Minute 21: Turbine Halle in Führung dank zwei Treffern von Pascal Enrico Obier – 2:0

Kurz nach der Pause griff der Schiri in die Tasche. Der Magdeburger SV Börde kassierte einmal Gelb. Die Turbine Halle hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Maximilian Heller. Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Drei Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Obier traf in Minute 56 und Nick Josef Waschkowitz in Minute 74. Spielstand 4:0 für die Turbine Halle.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.03.2026, 13.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 16

In der verbliebenen Spielzeit versuchten die Hallenser durch Spielerwechsel nochmal neue Energie aufs Feld zu bringen. Nico Fischer ersetzte Nick Josef Waschkowitz. Eine Aktion, die sich für die Hausherren auszahlen sollte.

Nachspielzeit: Das Spiel war so gut wie vorbei, da gelang es Nico Fischer, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 5:0 zu erweitern (90.+1). Die Hallenser haben sich somit Platz sieben gesichert.

Aufstellung und Statistik: Turbine Halle – Magdeburger SV Börde

Turbine Halle: Nuding – Obier (60. Heidelberger), Sultanaliev, Schischka (28. Canabate Kasparek), Waschkowitz (78. Fischer), Brandt, Zaeske, Merschky (60. Sikora), Alassaf Alasaad (71. Hoffmann), Saile, Ries

Magdeburger SV Börde: Model – Lima Sampa (58. Richter), Horn, Krauel, Friedel (46. Jahn), Bittmann, Lampe, Beneke, Schuster, Neumann, Klause (46. Jäger)

Tore: 1:0 Pascal Enrico Obier (13.), 2:0 Pascal Enrico Obier (21.), 3:0 Pascal Enrico Obier (56.), 4:0 Nick Josef Waschkowitz (74.), 5:0 Nico Fischer (90.+1); Schiedsrichter: Toni Pulst (Leipzig); Assistenten: Lars Klassen, Sebastian Bosch; Zuschauer: 23