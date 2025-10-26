Die Turbine Halle errang am 4. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren einen 2:1 (1:0)-Erfolg gegen die SG Union Sandersdorf.

Halle/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Sonntag den 50 Besuchern auf dem Turbine-Sportplatz - Platz 2 geboten. Die Hallenser waren den Gästen aus Sandersdorf mit 2:1 (1:0) knapp überlegen.

Nick Josef Waschkowitz (Turbine Halle) netzte nur fünf Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. In der verbliebenen Zeit bis zur Pause musste der Schiedsrichter zur Tat schreiten. Die SG Union Sandersdorf kassierte einmal Gelb (24.). Die Turbine Halle hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Andreas Reinemann. Das zweite Tor konnten die Hallenser in der zweiten Halbzeit nachlegen: Diesmal setzte Lennox Sikora den Ball ins Netz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 26.10.2025, 14.30 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 4

Turbine Halle baut Vorsprung auf 2:0 aus – Minute 55

In Minute 74 fiel das letzte Tor der Partie. 29 Minuten nach Anpfiff gelang es Anton Groh, den Ball ins Netz zu befördern und den Sandersdorfern noch ein Tor zu bescheren (74.). Die Turbine Halle rutschte dennoch auf Platz fünf.

Aufstellung und Statistik: Turbine Halle – SG Union Sandersdorf

Turbine Halle: Nuding – Nordhausen, Schneider (89. Alassaf Alasaad), Heidelberger (85. Fox), Sikora (71. Zaeske), Sultanaliev, Sommer, Waschkowitz (80. Brandt), Só, Ries, Hildebrandt (67. Saile)

SG Union Sandersdorf: Sobotta – Mackowiak (75. Franzke), Groh, Seide, Mittmeier, Nitsche (83. Bergmann), Schneider, Pätzke (46. Stagat), Uhte, Mühlbauer (56. Mieshchanin), Födisch

Tore: 1:0 Nick Josef Waschkowitz (5.), 2:0 Lennox Sikora (55.), 2:1 Anton Groh (74.); Schiedsrichter: Hendrik Miekautsch (Elstertrebnitz); Assistenten: Danilo Hosang, Theo-Finley Meyer; Zuschauer: 50