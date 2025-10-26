Einen 2:1 (1:0)-Heimsieg gegen die SG Union Sandersdorf heimste die Turbine Halle am 4. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren ein.

Halle/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Sonntag den 50 Besuchern auf dem Turbine-Sportplatz - Platz 2 geboten. Die Hallenser setzten sich knapp mit 2:1 (1:0) gegen die Gäste aus Sandersdorf durch.

Der erste Treffer wurde kurz nach Anpfiff erzielt, als Nick Josef Waschkowitz für Halle traf und nach nur fünf Minuten dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. In der verbliebenen Zeit bis zur Pause musste der Schiedsrichter eingreifen. Die SG Union Sandersdorf steckte einmal Gelb ein (24.). Die Turbine Halle hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Andreas Reinemann. Die Hallenser legten in der zweiten Spielhälfte nach. Diesmal war Lennox Sikora der Torschütze (55.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 26.10.2025, 14.30 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 4

Turbine Halle in Minute 55 2:0 in Führung

In Minute 74 fiel der finale Treffer der Partie. 29 Minuten nach der Pause gelang es Anton Groh, den Ball ins Netz zu befördern und den Sandersdorfern noch ein Tor zu bescheren (74.). Die Hallenser sind dennoch auf Platz fünf gerutscht.

Aufstellung und Statistik: Turbine Halle – SG Union Sandersdorf

Turbine Halle: Nuding – Sikora (71. Zaeske), Sommer, Nordhausen, Só, Waschkowitz (80. Brandt), Sultanaliev, Hildebrandt (67. Saile), Ries, Schneider (89. Alassaf Alasaad), Heidelberger (85. Fox)

SG Union Sandersdorf: Sobotta – Schneider, Groh, Nitsche (83. Bergmann), Uhte, Pätzke (46. Stagat), Mühlbauer (56. Mieshchanin), Mittmeier, Mackowiak (75. Franzke), Seide, Födisch

Tore: 1:0 Nick Josef Waschkowitz (5.), 2:0 Lennox Sikora (55.), 2:1 Anton Groh (74.); Schiedsrichter: Hendrik Miekautsch (Elstertrebnitz); Assistenten: Danilo Hosang, Theo-Finley Meyer; Zuschauer: 50