Die Turbine Halle unter Leitung von Coach Maximilian Heller feierte ein überlegenes Ergebnis über die SG Dessau/Kochstedt mit einem 5:1 (2:1) in der Fußball-Verbandsliga A-Junioren-Partie.

Halle/MTU. In einer schlagartigen Wende hat die Turbine Halle nach einem klaren Rückstand die SG Dessau/Kochstedt mit einem 5:1 (2:1) bezwungen.

Der erste Treffer wurde kurz nach Spielstart erzielt, als Carlo Fiete Fülla für Dessau traf und nach nur sieben Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Das Gegentor ließ nicht allzu lang auf sich warten: Diesmal setzte Till Bjarne Zaeske den Ball ins Netz.

24. Minute Turbine Halle und SG Dessau/Kochstedt im Gleichstand – 1:1

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Die SG Dessau/Kochstedt musste einmal Gelb hinnehmen. Das Unentschieden hielt jedoch nicht lang. Halles Fabian Canabate Kasparek konnte seinem Team in Minute 41 einen Vorsprung verschaffen. Der Anfang vom Ende für die Jungs aus Dessau. Zwei weitere Treffer durch Spieler Nummer 6 (69.) und Spieler Nummer 6 (75.) mussten sie einstecken. Spielstand 4:1 für die Turbine Halle.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 09.45 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 12

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten nur noch drei Minuten bis zum Abpfiff, als Akbar Sultanaliev den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 5:1 ausbaute (87.). Damit war der Triumph der Hallenser gesichert. Die Hallenser sicherten sich somit Platz fünf.

Aufstellung und Statistik: Turbine Halle – SG Dessau/Kochstedt

Turbine Halle: Worch – Heidelberger (55. Hildebrandt), Saile, Canabate Kasparek (68. Hoffmann), Schneider (71. Förster), Sultanaliev, Sikora (79. Hohl), Ries, Só, Zaeske, Brandt

SG Dessau/Kochstedt: Rosner – Alhamwi, Hajowsky, Fülla (47. Linke), Seidler, Saalmann, Krieg (61. Bro), Khan, Becker, Dujakovic (30. Täubrecht), Panzer

Tore: 0:1 Carlo Fiete Fülla (7.), 1:1 Till Bjarne Zaeske (24.), 2:1 Fabian Canabate Kasparek (41.), 3:1 Justus Friedrich Brandt (69.), 4:1 Justus Friedrich Brandt (75.), 5:1 Akbar Sultanaliev (87.); Schiedsrichter: Winfried Bohrmann (Borsdorf); Assistenten: Piet Rosenthal, Frank Gryga; Zuschauer: 39