Einen herausragenden Sieg in der Fußball-Verbandsliga A-Junioren erzielten Maximilian Heller und sein Team Turbine Halle gegen den Magdeburger SV Börde – die überlegene Leistung spiegelt sich in einem 5:0 (2:0) wider.

Halle/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Sonntag den 23 Besuchern auf dem Turbine-Sportplatz - Platz 2 geboten. Die Hallenser waren den Gästen aus Magdeburg mit 5:0 (2:0) deutlich überlegen.

Nach lediglich 13 Minuten schoss Pascal Enrico Obier das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen. Das zweite Tor fiel schon kurze Zeit nach dem ersten: Erneut setzte Obier den Ball ins Netz (21.).

Doppelpack von Pascal Enrico Obier bringt Turbine Halle 2:0 in Führung – 21. Minute

Kurz nach der Pause griff der Schiri in die Tasche. Der Magdeburger SV Börde musste einmal Gelb hinnehmen. Die Turbine Halle hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Maximilian Heller. Der Siegeszug der Hallenser brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Maximilian Heller im gegnerischen Tor. Obier traf in Minute 56 und Nick Josef Waschkowitz in Minute 74. Spielstand 4:0 für die Turbine Halle.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.03.2026, 13.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 16

Die Hallenser wechselten in der verbliebenen Spielzeit nochmal aus. Nico Fischer wurde für Nick Josef Waschkowitz eingesetzt. Für die Hausherren sollte sich die Aktion lohnen.

Nachspielzeit: Das Spiel schien schon entschieden, da gelang es Nico Fischer, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 5:0 zu festigen (90.+1). Die Hallenser sicherten sich somit Platz sieben.

Aufstellung und Statistik: Turbine Halle – Magdeburger SV Börde

Turbine Halle: Nuding – Schischka (28. Canabate Kasparek), Waschkowitz (78. Fischer), Brandt, Merschky (60. Sikora), Obier (60. Heidelberger), Sultanaliev, Ries, Saile, Zaeske, Alassaf Alasaad (71. Hoffmann)

Magdeburger SV Börde: Model – Schuster, Beneke, Krauel, Lima Sampa (58. Richter), Friedel (46. Jahn), Lampe, Horn, Bittmann, Neumann, Klause (46. Jäger)

Tore: 1:0 Pascal Enrico Obier (13.), 2:0 Pascal Enrico Obier (21.), 3:0 Pascal Enrico Obier (56.), 4:0 Nick Josef Waschkowitz (74.), 5:0 Nico Fischer (90.+1); Schiedsrichter: Toni Pulst (Leipzig); Assistenten: Lars Klassen, Sebastian Bosch; Zuschauer: 23