Fußball-Verbandsliga A-Junioren: Der Heimbonus half der SV Fortuna Magdeburg am Sonntag nicht, als sie sich vor 150 Fans mit 2:4 (2:2) gegen den SV Arminia Magdeburg geschlagen geben musste.

Matti Yorick Buschendorf (SV Arminia Magdeburg) netzte nur zwei Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Es dauerte nicht lange, bis das zweite Tor durch Anton Sheviakov (4.) erzielt wurde.

Die SV Fortuna Magdeburg e.V. hinkte zwei Tore hinterher. Und dann klappte es aber noch: Anton-Lasse Meister schoss und traf in der 41. Minute. Zum Leidwesen seines Teams lenkte der Magdeburger den Ball in der 45+2 auch noch unglücklich ins eigene Tor. 2:2. Die Magdeburger schlugen jedoch zurück und gingen in Führung. Benjamin Hättasch versenkte den Ball in Minute 70 per Strafstoß. Spielstand 3:2 für den SV Arminia Magdeburg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 1

Nur vier Minuten vor Abpfiff gelang es Etienne Aurel Hoffmann, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 2:4 auszubauen (86.). In Spielminute 92 handelte sich die SV Fortuna Magdeburg noch eine Gelbe Karte ein. Die SV Fortuna Magdeburg rutschte dennoch auf Platz zwölf.

Aufstellung und Statistik: SV Fortuna Magdeburg – SV Arminia Magdeburg

SV Fortuna Magdeburg: Klein – Lenze, Nyarko, Shaqiri (40. Hännig), Starikovskiy (75. Abosultan), Böttcher (60. Kirchhoff), Prause, Czerwenka, Telch (46. Fleck), Tapsoba (75. Drizari), Meister

SV Arminia Magdeburg: Schünemann – Hättasch, Assner, Barth, Sheviakov (46. Johnson), Gerlach (46. Reka), Scharfe, May (30. Hering), Buschendorf (67. Hoffmann), Kranz, Jakob (46. Schoendube)

Tore: 0:1 Matti Yorick Buschendorf (2.), 0:2 Anton Sheviakov (4.), 1:2 Anton-Lasse Meister (41.), 2:2 Louis Hering (45.+2), 2:3 Benjamin Hättasch (70.), 2:4 Etienne Aurel Hoffmann (86.); Schiedsrichter: Marco Uhlmann (Welsleben); Assistenten: Hannis Elias Bonath, Jonas Mädel; Zuschauer: 150