Fußball-Verbandsliga A-Junioren: Der Heimbonus half der SV Fortuna Magdeburg am Sonntag nicht, als sie sich vor 150 Zuschauern mit 2:4 (2:2) gegen den SV Arminia Magdeburg geschlagen geben musste.

Magdeburg/MTU. Am Sonntag haben sich die SV Fortuna Magdeburg und der SV Arminia Magdeburg ein packendes Duell geliefert. Das Ergebnis war ein 2:4 (2:2).

Schon kurz nach Spielstart schoss Matti Yorick Buschendorf das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen (2.). Es dauerte nur wenige Minuten, bis ein weiteres Tor durch Anton Sheviakov (4.) erzielt wurde.

SV Fortuna Magdeburg liegt 0:2 zurück – 4. Minute

Dann kamen die zurückliegenden Magdeburger zum Zug: Anton-Lasse Meister schoss und traf in der 41. Spielminute. Zum Leidwesen seines Teams lenkte der Magdeburger den Ball in der 45+2 auch noch unglücklich ins eigene Tor. 2:2. Der SV Arminia Magdeburg konnte nochmal dagegen halten und spielte sich wieder in den Vordergrund: Benjamin Hättasch traf in der 70. Minute per Strafstoß. Spielstand 3:2 für den SV Arminia Magdeburg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 1

Auf den letzten Drücker, vier Minuten vor dem Schlusspfiff, konnte Etienne Aurel Hoffmann (Magdeburg) den Ball über die Linie bringen (86.). Mit 4:2 verließen die Magdeburger den Platz als Sieger. In Spielminute 92 handelte sich die SV Fortuna Magdeburg noch eine Gelbe Karte ein. Die SV Fortuna Magdeburg rutschte dennoch auf Platz zwölf.

Aufstellung und Statistik: SV Fortuna Magdeburg – SV Arminia Magdeburg

SV Fortuna Magdeburg: Klein – Lenze, Starikovskiy (75. Abosultan), Meister, Nyarko, Prause, Czerwenka, Tapsoba (75. Drizari), Böttcher (60. Kirchhoff), Shaqiri (40. Hännig), Telch (46. Fleck)

SV Arminia Magdeburg: Schünemann – Kranz, Scharfe, Buschendorf (67. Hoffmann), May (30. Hering), Jakob (46. Schoendube), Hättasch, Assner, Gerlach (46. Reka), Barth, Sheviakov (46. Johnson)

Tore: 0:1 Matti Yorick Buschendorf (2.), 0:2 Anton Sheviakov (4.), 1:2 Anton-Lasse Meister (41.), 2:2 Louis Hering (45.+2), 2:3 Benjamin Hättasch (70.), 2:4 Etienne Aurel Hoffmann (86.); Schiedsrichter: Marco Uhlmann (Welsleben); Assistenten: Hannis Elias Bonath, Jonas Mädel; Zuschauer: 150