Am 2. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren konnte sich der SV Arminia Magdeburg vor 153 Fußballfans über einen soliden 5:3 (2:3)-Erfolg gegen den Haldensleber SC freuen.

Magdeburg/MTU. Nach einem spannenden Spiel haben sich der SV Arminia Magdeburg und der Haldensleber SC am Sonntag 5:3 (2:3) getrennt.

Louis Neumann (Haldensleber SC) netzte nur zehn Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Haldensleber konterten bald darauf mit einem zweiten Treffer. Diesmal war Benjamin Hättasch der Torschütze (25.).

Gleichstand. Der Haldensleber SC konnte nochmal dagegen halten und spielte sich wieder in den Vordergrund: Louis Neumann versenkte den Ball in der 27. Minute, gefolgt von Sebastian Riedner (29.). Die Magdeburger nahmen aber nochmal Anlauf. Lucas Barth versenkte den Ball in Spielminute 31, gefolgt von Hättasch und Paul Rene Plexnies (53., 69.). Spielstand 4:3 für den SV Arminia Magdeburg.

Datum & Uhrzeit: 24.08.2025, 12.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 2

Beide Teams wechselten in der verbliebenen Spielzeit nochmal aus. Joel Elisee Johnson wurde für Benjamin Hättasch eingesetzt und Anton Sheviakov für Stephan Beyer. Auf der Gastseite verließ Till Richter für Yoeal Daniel Okubazgi den Platz. Für die Hausherren sollte sich die Aktion lohnen. Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri nochmals in die Tasche. Der Haldensleber SC musste noch zweimal Gelb hinnehmen, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten. Der SV Arminia Magdeburg spielte nicht so forsch. Eine Gelbe Karte hatten sie aber auch.

Nur sechs Minuten vor Spielende gelang es Anton Sheviakov, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 5:3 zu erweitern (84.).

Aufstellung und Statistik: SV Arminia Magdeburg – Haldensleber SC

SV Arminia Magdeburg: Schünemann – Reka, Scharfe (46. Hoffmann), Hering (46. Plexnies), Kranz, Schoendube, Beyer (83. Sheviakov), Barth, Assner (66. Gerlach), Hättasch (74. Johnson), May

Haldensleber SC: Krepp – Sulfrian (58. Asfahale), Schnee, Prokop, Klein, Riedner, Petrochenko, Neumann, Boege, Richter (74. Okubazgi), Ahlfeld

Tore: 0:1 Louis Neumann (10.), 1:1 Benjamin Hättasch (25.), 1:2 Louis Neumann (27.), 1:3 Sebastian Riedner (29.), 2:3 Lucas Barth (31.), 3:3 Benjamin Hättasch (53.), 4:3 Paul Rene Plexnies (69.), 5:3 Anton Sheviakov (84.); Schiedsrichter: Jannis Körner (Niederndodeleben); Assistenten: Sven Wiederhold, Nick Seydlitz; Zuschauer: 153