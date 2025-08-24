Dem SV Arminia Magdeburg glückte es am 2. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren, den Haldensleber SC mit 5:3 (2:3) zu besiegen. 153 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.

Magdeburg/MTU. Nach einem aufregenden Match haben sich der SV Arminia Magdeburg und der Haldensleber SC am Sonntag 5:3 (2:3) getrennt.

Louis Neumann (Haldensleber SC) netzte nur zehn Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Haldensleber konterten kurz darauf mit einem zweiten Treffer. Diesmal war Benjamin Hättasch der Torschütze (25.).

SV Arminia Magdeburg Kopf an Kopf mit Haldensleber SC – 1:1 in Minute 25

1:1. Der Haldensleber SC konnte nochmal dagegen halten und spielte sich wieder in den Vordergrund: Louis Neumann schoss und traf in Minute 27, gefolgt von Sebastian Riedner (29.). Die Magdeburger blieben ihnen auf den Fersen. Lucas Barth versenkte den Ball in Minute 31, gefolgt von Hättasch und Paul Rene Plexnies (53., 69.). Spielstand 4:3 für den SV Arminia Magdeburg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 24.08.2025, 12.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 2

In der verbliebenen Spielzeit versuchten beide Teams durch Spielerwechsel nochmal frische Energie in die Partie zu bringen. Joel Elisee Johnson ersetzte Benjamin Hättasch und Anton Sheviakov kam rein für Stephan Beyer. Auf der Gastseite sprang Yoeal Daniel Okubazgi für Till Richter ein. Eine Aktion, die sich für die Hausherren auszahlen sollte. In den folgenden Minuten musste der Schiedsrichter erneut handeln. Der Haldensleber SC steckte noch zweimal Gelb ein, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten. Der SV Arminia Magdeburg spielte nicht so forsch. Eine Gelbe Karte hatten sie aber auch.

Auf den letzten Drücker, sechs Minuten vor Abpfiff, konnte Anton Sheviakov (Magdeburg) den Ball über die Linie bringen (84.). Mit 5:3 gingen die Magdeburger als Sieger vom Platz.

Aufstellung und Statistik: SV Arminia Magdeburg – Haldensleber SC

SV Arminia Magdeburg: Schünemann – Hättasch (74. Johnson), Schoendube, Barth, Scharfe (46. Hoffmann), Hering (46. Plexnies), Assner (66. Gerlach), May, Kranz, Beyer (83. Sheviakov), Reka

Haldensleber SC: Krepp – Richter (74. Okubazgi), Neumann, Petrochenko, Prokop, Boege, Riedner, Ahlfeld, Klein, Schnee, Sulfrian (58. Asfahale)

Tore: 0:1 Louis Neumann (10.), 1:1 Benjamin Hättasch (25.), 1:2 Louis Neumann (27.), 1:3 Sebastian Riedner (29.), 2:3 Lucas Barth (31.), 3:3 Benjamin Hättasch (53.), 4:3 Paul Rene Plexnies (69.), 5:3 Anton Sheviakov (84.); Schiedsrichter: Jannis Körner (Niederndodeleben); Assistenten: Sven Wiederhold, Nick Seydlitz; Zuschauer: 153