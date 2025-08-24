Der SV Arminia Magdeburg erzielte am 2. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren vor 153 Zuschauern einen klaren 5:3 (2:3)-Sieg gegen den Haldensleber SC.

Das erste Tor wurde kurz nach dem Anstoß erzielt, als Louis Neumann für Haldensleber traf und nach nur zehn Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Danach verging nur wenig Zeit, bis das Gegentor durch Benjamin Hättasch (25.) erzielt wurde.

Gleichstand. Die Haldensleber schlugen jedoch zurück und gingen in Führung. Louis Neumann traf in der 27. Minute, gefolgt von Sebastian Riedner (29.). Es wollte den Haldensleberern jedoch nicht gelingen, die Gegner abzuschütteln. Lucas Barth schoss und traf in Spielminute 31, gefolgt von Hättasch und Paul Rene Plexnies (53., 69.). Spielstand 4:3 für den SV Arminia Magdeburg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 24.08.2025, 12.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 2

Beide Teams wechselten in der verbliebenen Spielzeit nochmal aus. Joel Elisee Johnson wurde für Benjamin Hättasch eingesetzt und Anton Sheviakov für Stephan Beyer. Auf der Gastseite verließ Till Richter für Yoeal Daniel Okubazgi den Platz. Für die Hausherren sollte sich die Aktion lohnen. Im weiteren Spielverlauf musste der Schiedsrichter nochmals eingreifen. Der Haldensleber SC steckte noch zweimal Gelb ein, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten. Der SV Arminia Magdeburg spielte nicht so forsch. Eine Gelbe Karte hatten sie aber auch.

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten lediglich sechs Minuten bis zum Abpfiff, als Anton Sheviakov den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 5:3 erweiterte (84.). Damit war der Sieg der Magdeburger entschieden.

Aufstellung und Statistik: SV Arminia Magdeburg – Haldensleber SC

SV Arminia Magdeburg: Schünemann – Reka, Kranz, Hättasch (74. Johnson), Beyer (83. Sheviakov), Hering (46. Plexnies), Barth, May, Assner (66. Gerlach), Schoendube, Scharfe (46. Hoffmann)

Haldensleber SC: Krepp – Sulfrian (58. Asfahale), Petrochenko, Richter (74. Okubazgi), Klein, Ahlfeld, Prokop, Boege, Schnee, Riedner, Neumann

Tore: 0:1 Louis Neumann (10.), 1:1 Benjamin Hättasch (25.), 1:2 Louis Neumann (27.), 1:3 Sebastian Riedner (29.), 2:3 Lucas Barth (31.), 3:3 Benjamin Hättasch (53.), 4:3 Paul Rene Plexnies (69.), 5:3 Anton Sheviakov (84.); Schiedsrichter: Jannis Körner (Niederndodeleben); Assistenten: Sven Wiederhold, Nick Seydlitz; Zuschauer: 153