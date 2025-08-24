Am 2. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren durfte sich der SV Arminia Magdeburg vor 153 Fußballfans über einen soliden 5:3 (2:3)-Erfolg gegen den Haldensleber SC freuen.

Der erste Treffer wurde kurz nach Anpfiff erzielt, als Louis Neumann für Haldensleber traf und nach nur zehn Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Die Haldensleber konterten kurz darauf mit einem zweiten Tor. Diesmal war Benjamin Hättasch der Torschütze (25.).

Die Mannschaften standen Kopf an Kopf. Die Haldensleber legten vor und errangen sich einen Vorsprung. Louis Neumann versenkte den Ball in der 27. Spielminute, gefolgt von Sebastian Riedner (29.). Es wollte den Haldensleberern jedoch nicht gelingen, die Gegner abzuschütteln. Lucas Barth traf in Spielminute 31, gefolgt von Hättasch und Paul Rene Plexnies (53., 69.). Spielstand 4:3 für den SV Arminia Magdeburg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 24.08.2025, 12.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 2

Beide Teams wechselten in der verbliebenen Spielzeit nochmal aus. Joel Elisee Johnson wurde für Benjamin Hättasch eingesetzt und Anton Sheviakov für Stephan Beyer. Auf der Gastseite räumte Till Richter für Yoeal Daniel Okubazgi den Platz. Für die Hausherren sollte sich die Aktion lohnen. Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri wieder in die Tasche. Der Haldensleber SC steckte noch zweimal Gelb ein, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten. Der SV Arminia Magdeburg spielte nicht so forsch. Eine Gelbe Karte hatten sie aber auch.

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten nur noch sechs Minuten bis zum Abpfiff, als Anton Sheviakov den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 5:3 verfestigte (84.). Damit war der Triumph der Magdeburger gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Arminia Magdeburg – Haldensleber SC

SV Arminia Magdeburg: Schünemann – May, Schoendube, Assner (66. Gerlach), Scharfe (46. Hoffmann), Kranz, Beyer (83. Sheviakov), Hering (46. Plexnies), Reka, Hättasch (74. Johnson), Barth

Haldensleber SC: Krepp – Riedner, Ahlfeld, Petrochenko, Boege, Richter (74. Okubazgi), Neumann, Prokop, Klein, Sulfrian (58. Asfahale), Schnee

Tore: 0:1 Louis Neumann (10.), 1:1 Benjamin Hättasch (25.), 1:2 Louis Neumann (27.), 1:3 Sebastian Riedner (29.), 2:3 Lucas Barth (31.), 3:3 Benjamin Hättasch (53.), 4:3 Paul Rene Plexnies (69.), 5:3 Anton Sheviakov (84.); Schiedsrichter: Jannis Körner (Niederndodeleben); Assistenten: Sven Wiederhold, Nick Seydlitz; Zuschauer: 153