Der SV Arminia Magdeburg errang am 2. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren vor 153 Zuschauern einen klaren 5:3 (2:3)-Sieg gegen den Haldensleber SC.

Magdeburg/MTU. Der SV Arminia Magdeburg und der Haldensleber SC haben sich am Sonntag in einem spannenden Match gemessen und trennten sich 5:3 (2:3).

Gleich nach dem Anstoß schoss Louis Neumann das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand (10.). Die Haldensleber konterten wenige Minuten später mit einem zweiten Treffer. Diesmal war Benjamin Hättasch der Torschütze (25.).

SV Arminia Magdeburg Kopf an Kopf mit Haldensleber SC – 1:1 in Minute 25

Unentschieden. Der Haldensleber SC konnte nochmal dagegen halten und spielte sich wieder in den Vordergrund: Louis Neumann schoss und traf in der 27. Minute, gefolgt von Sebastian Riedner (29.). Es wollte den Haldensleberern jedoch nicht gelingen, die Gegner abzuschütteln. Lucas Barth versenkte den Ball in der 31. Minute, gefolgt von Hättasch und Paul Rene Plexnies (53., 69.). Spielstand 4:3 für den SV Arminia Magdeburg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 24.08.2025, 12.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 2

Beide Teams wechselten in der verbliebenen Spielzeit nochmal aus. Joel Elisee Johnson wurde für Benjamin Hättasch eingesetzt und Anton Sheviakov für Stephan Beyer. Auf der Gastseite räumte Till Richter für Yoeal Daniel Okubazgi den Platz. Für die Hausherren sollte sich die Aktion lohnen. Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri wieder in die Tasche. Der Haldensleber SC kassierte noch zweimal Gelb, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten. Der SV Arminia Magdeburg spielte nicht so forsch. Eine Gelbe Karte hatten sie aber auch.

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten lediglich sechs Minuten bis zum Abpfiff, als Anton Sheviakov den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 5:3 festigte (84.). Damit war der Erfolg der Magdeburger gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Arminia Magdeburg – Haldensleber SC

SV Arminia Magdeburg: Schünemann – Beyer (83. Sheviakov), Reka, Schoendube, Scharfe (46. Hoffmann), Hättasch (74. Johnson), May, Kranz, Hering (46. Plexnies), Barth, Assner (66. Gerlach)

Haldensleber SC: Krepp – Sulfrian (58. Asfahale), Ahlfeld, Richter (74. Okubazgi), Riedner, Prokop, Schnee, Klein, Petrochenko, Boege, Neumann

Tore: 0:1 Louis Neumann (10.), 1:1 Benjamin Hättasch (25.), 1:2 Louis Neumann (27.), 1:3 Sebastian Riedner (29.), 2:3 Lucas Barth (31.), 3:3 Benjamin Hättasch (53.), 4:3 Paul Rene Plexnies (69.), 5:3 Anton Sheviakov (84.); Schiedsrichter: Jannis Körner (Niederndodeleben); Assistenten: Sven Wiederhold, Nick Seydlitz; Zuschauer: 153