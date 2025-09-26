Fußball-Verbandsliga A-Junioren: Am Wochenende setzte sich der Gastgeber SG Union Sandersdorf vor 61 Zuschauern gegen den VfB Ottersleben mit einem überragenden 7:0 (5:0) durch.

Sandersdorf/MTU. Gleich siebenmal hat die SG Union Sandersdorf am Freitag gegen die Gegner aus Ottersleben eingenetzt. 7:0 (5:0) für die Sandersdorfer.

Gleich nach Spielstart schoss Paul-Leon Uhte das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (10.). Das zweite Tor kam schneller als gedacht: Diesmal setzte Miguel Mittmeier den Ball ins Netz (14.).

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Fünf Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Anton Groh traf in Minute 25, Mittmeier in Minute 29, Anton Groh in Minute 31 und Alex Günter Mackowiak in Minute 63. Spielstand 6:0 für die SG Union Sandersdorf.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 26.09.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Sandersdorf

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 6

Im weiteren Spielverlauf musste der Schiedsrichter intervenieren. Der VfB Ottersleben e.V. kassierte einmal Gelb. Die SG Union Sandersdorf e.V. hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Benjamin Boenecke.

26 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Tobias Nitsche (Sandersdorf) den Ball über die Linie bringen (71.). Es glückte jedoch nicht mehr, den Vorsprung der Gegner einzuholen. In Spielminute 74 handelte sich die SG Union Sandersdorf noch eine Gelbe Karte ein. Die SG Union Sandersdorf hat sich somit Platz vier gesichert.

Aufstellung und Statistik: SG Union Sandersdorf – VfB Ottersleben

SG Union Sandersdorf: Sobotta – Wieczorek, Osterland (61. Nitsche), Mühlbauer (63. Franzke), Seide, Schneider (61. Pätzke), Stagat (63. Bergmann), Mittmeier (61. Herzel), Groh, Mackowiak, Uhte

VfB Ottersleben: Elbert – Agte (63. Liese), Gaffal, Niemann, Lübke, Raschauer, Safdari (63. Thielecke), Yunashev, Fadjinou, Raschauer (85. Neumann), Bogunski

Tore: 1:0 Paul-Leon Uhte (10.), 2:0 Miguel Mittmeier (14.), 3:0 Anton Groh (25.), 4:0 Miguel Mittmeier (29.), 5:0 Anton Groh (31.), 6:0 Alex Günter Mackowiak (63.), 7:0 Tobias Nitsche (71.); Schiedsrichter: Niklas Schimpf (Salzatal); Assistenten: Maximilian Thürmer, Leon Luca Rothbart; Zuschauer: 61