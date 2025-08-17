Am 1. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren konnte sich die SG Union Sandersdorf vor 70 Fußballfans über einen soliden 2:0 (1:0)-Erfolg gegen die SG Dessau/Kochstedt freuen.

Sandersdorf/MTU. Die 70 Besucher des Sport- u. Freizeitzentrums Pl.2 haben am Sonntag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Sandersdorfer schlugen das Team aus Dessau mit 2:0 (1:0) souverän.

Tobias Nitsche (SG Union Sandersdorf e.V.) netzte nach 31 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.08.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Sandersdorf

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 1

2:0 Vorsprung für SG Union Sandersdorf – 64. Minute

In Minute 64 fiel der finale Treffer der Partie. 19 Minuten nach der Pause gelang es Rocco Trettenbach, den Ball aus einem Strafstoß ins Netz zu befördern (64.). Um die Gegner einzuholen reichte es jedoch nicht mehr. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Die SG Union Sandersdorf wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner von der SG Dessau/Kochstedt beendeten die Partie mit einer Gelben Karte. Die SG Union Sandersdorf rutschte dennoch auf Platz drei.

Aufstellung und Statistik: SG Union Sandersdorf – SG Dessau/Kochstedt

SG Union Sandersdorf: Sobotta – Groh, Nitsche (68. Pätzke), Osterland (79. Mühlbauer), Mittmeier (87. Herzel), Seide, Mackowiak, Stagat (58. Wieczorek), Schneider (88. Bergmann), Uhte, Trettenbach

SG Dessau/Kochstedt: Rosner – Krieg (82. Kudella), Becker, Khan, Fülla (61. Täubrecht), Saalmann (61. Panzer), Haseloff, Spielau (46. Karbath), Alhamwi (46. Hajowsky), Dujakovic, Seidler

Tore: 1:0 Tobias Nitsche (31.), 2:0 Rocco Trettenbach (64.); Schiedsrichter: Martin Lee Wolter (Halle); Assistenten: Matthias Czapla, Karl Johann Klopfleisch; Zuschauer: 70