Ergebnis 1. Spieltag SG Union Sandersdorf siegt zu Hause mit 2:0 gegen SG Dessau/Kochstedt
Am 1. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren konnte sich die SG Union Sandersdorf vor 70 Fußballfans über einen soliden 2:0 (1:0)-Erfolg gegen die SG Dessau/Kochstedt freuen.
Sandersdorf/MTU. Die 70 Besucher des Sport- u. Freizeitzentrums Pl.2 haben am Sonntag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Sandersdorfer schlugen das Team aus Dessau mit 2:0 (1:0) souverän.
Tobias Nitsche (SG Union Sandersdorf e.V.) netzte nach 31 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung.
Spielinfos
- Datum & Uhrzeit: 17.08.2025, 11.00 Uhr
- Austragungsort: Sandersdorf
- Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren
- Spieltag: 1
2:0 Vorsprung für SG Union Sandersdorf – 64. Minute
In Minute 64 fiel der finale Treffer der Partie. 19 Minuten nach der Pause gelang es Rocco Trettenbach, den Ball aus einem Strafstoß ins Netz zu befördern (64.). Um die Gegner einzuholen reichte es jedoch nicht mehr. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Die SG Union Sandersdorf wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner von der SG Dessau/Kochstedt beendeten die Partie mit einer Gelben Karte. Die SG Union Sandersdorf rutschte dennoch auf Platz drei.
Aufstellung und Statistik: SG Union Sandersdorf – SG Dessau/Kochstedt
SG Union Sandersdorf: Sobotta – Groh, Nitsche (68. Pätzke), Osterland (79. Mühlbauer), Mittmeier (87. Herzel), Seide, Mackowiak, Stagat (58. Wieczorek), Schneider (88. Bergmann), Uhte, Trettenbach
SG Dessau/Kochstedt: Rosner – Krieg (82. Kudella), Becker, Khan, Fülla (61. Täubrecht), Saalmann (61. Panzer), Haseloff, Spielau (46. Karbath), Alhamwi (46. Hajowsky), Dujakovic, Seidler
Tore: 1:0 Tobias Nitsche (31.), 2:0 Rocco Trettenbach (64.); Schiedsrichter: Martin Lee Wolter (Halle); Assistenten: Matthias Czapla, Karl Johann Klopfleisch; Zuschauer: 70