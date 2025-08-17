Der SG Union Sandersdorf gelang es am 1. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren, die SG Dessau/Kochstedt mit 2:0 (1:0) zu besiegen. 70 Zuschauer waren live dabei.

Sandersdorf/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Sonntag den 70 Besuchern des Sport- u. Freizeitzentrums Pl.2 geboten. Die Sandersdorfer setzten sich souverän mit 2:0 (1:0) gegen die Gäste aus Dessau durch.

Das Spiel blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 31 Minuten schoss Tobias Nitsche das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.08.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Sandersdorf

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 1

SG Union Sandersdorf liegt in Minute 64 2:0 vorn

19 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Rocco Trettenbach (Sandersdorf) den Ball mit einem Strafstoß über die Linie bringen (64.). Es gelang allerdings nicht mehr, den Vorsprung der Gegner aufzuholen. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Die SG Union Sandersdorf wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner von der SG Dessau/Kochstedt beendeten die Partie mit einer Gelben Karte. Die SG Union Sandersdorf rutschte dennoch auf Platz drei.

Aufstellung und Statistik: SG Union Sandersdorf – SG Dessau/Kochstedt

SG Union Sandersdorf: Sobotta – Groh, Mittmeier (87. Herzel), Mackowiak, Nitsche (68. Pätzke), Stagat (58. Wieczorek), Seide, Uhte, Schneider (88. Bergmann), Osterland (79. Mühlbauer), Trettenbach

SG Dessau/Kochstedt: Rosner – Dujakovic, Alhamwi (46. Hajowsky), Krieg (82. Kudella), Khan, Becker, Fülla (61. Täubrecht), Haseloff, Saalmann (61. Panzer), Spielau (46. Karbath), Seidler

Tore: 1:0 Tobias Nitsche (31.), 2:0 Rocco Trettenbach (64.); Schiedsrichter: Martin Lee Wolter (Halle); Assistenten: Matthias Czapla, Karl Johann Klopfleisch; Zuschauer: 70