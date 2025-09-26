Fußball-Verbandsliga A-Junioren: Mit einem unglaublichen 7:0 (5:0) fegte die Mannschaft der SG Union Sandersdorf den VfB Ottersleben am Freitag vom Platz.

Sandersdorf/MTU. Die Sandersdorfer haben am Freitag dem Gegner aus Ottersleben ganze sieben Bälle ins Netz gesetzt. Mit einem triumphalen 7:0 (5:0) gingen sie vom Platz.

Schon kurz nach Anpfiff schoss Paul-Leon Uhte das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (10.). Das zweite Tor kam schneller als gedacht: Diesmal setzte Miguel Mittmeier den Ball ins Netz (14.).

SG Union Sandersdorf führt nach 14 Minuten 2:0

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Fünf Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Anton Groh traf in Minute 25, Mittmeier in Minute 29, Anton Groh in Minute 31 und Alex Günter Mackowiak in Minute 63. Spielstand 6:0 für die SG Union Sandersdorf.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 26.09.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Sandersdorf

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 6

Innerhalb der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter intervenieren. Der VfB Ottersleben e.V. musste einmal Gelb hinnehmen. Die SG Union Sandersdorf e.V. hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Benjamin Boenecke.

In Minute 71 fiel das letzte Tor der Partie. 26 Minuten nach der Pause gelang es Tobias Nitsche, den Ball ins Netz zu befördern (71.). Um zum Gegner aufzuschließen reichte es allerdings nicht mehr. In Spielminute 74 handelte sich die SG Union Sandersdorf noch eine Gelbe Karte ein. Die SG Union Sandersdorf hat sich somit Platz zwei gesichert.

Aufstellung und Statistik: SG Union Sandersdorf – VfB Ottersleben

SG Union Sandersdorf: Sobotta – Seide, Wieczorek, Mittmeier (61. Herzel), Schneider (61. Pätzke), Mackowiak, Uhte, Stagat (63. Bergmann), Groh, Mühlbauer (63. Franzke), Osterland (61. Nitsche)

VfB Ottersleben: Elbert – Fadjinou, Yunashev, Bogunski, Agte (63. Liese), Raschauer, Gaffal, Niemann, Safdari (63. Thielecke), Lübke, Raschauer (85. Neumann)

Tore: 1:0 Paul-Leon Uhte (10.), 2:0 Miguel Mittmeier (14.), 3:0 Anton Groh (25.), 4:0 Miguel Mittmeier (29.), 5:0 Anton Groh (31.), 6:0 Alex Günter Mackowiak (63.), 7:0 Tobias Nitsche (71.); Schiedsrichter: Niklas Schimpf (Salzatal); Assistenten: Maximilian Thürmer, Leon Luca Rothbart; Zuschauer: 61