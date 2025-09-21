Kantersieg für die SG Union Sandersdorf: Am 5. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren konnten die Gastgeber einen souveränen Sieg gegen den Magdeburger SV Börde einfahren. Vor 28 Zuschauern gewann das Team 7:0 (5:0).

Sandersdorf/MTU. Gleich siebenmal hat die SG Union Sandersdorf am Sonntag gegen die Rivalen aus Magdeburg eingenetzt. 7:0 (5:0) für die Sandersdorfer.

Levin Steffen Schneider (SG Union Sandersdorf e.V.) netzte 18 Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Es dauerte nicht lange, bis ein weiteres Tor durch Miguel Mittmeier (22.) erzielt wurde.

SG Union Sandersdorf führt mit 2:0 – Minute 22

Der Siegeszug der Sandersdorfer brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Benjamin Boenecke im gegnerischen Tor. Schneider traf in Minute 28, Alex Günter Mackowiak in Minute 40, Julius Osterland in Minute 44 und Luis Seide in Minute 67. Spielstand 6:0 für die SG Union Sandersdorf.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Sandersdorf

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 5

Auf den letzten Drücker, sechs Minuten vor Abpfiff, konnte Mittmeier (Sandersdorf) den Ball erneut über die Linie bringen (84.). Es gelang jedoch nicht mehr, den Vorsprung der Gegner aufzuholen. Die Sandersdorfer haben sich somit Platz fünf gesichert.

Aufstellung und Statistik: SG Union Sandersdorf – Magdeburger SV Börde

SG Union Sandersdorf: Sobotta (65. Schreiber) – Wieczorek, Seide, Groh (53. Franzke), Uhte, Mackowiak, Stagat (62. Bergmann), Mühlbauer, Osterland, Schneider (46. Pätzke), Mittmeier

Magdeburger SV Börde: Model – Krauel, Westermann, Schuster, Jahn, Dunkel, Jäger (46. Lima Sampa), Friedel, Beneke, Neumann (46. Lampe), Horn

Tore: 1:0 Levin Steffen Schneider (18.), 2:0 Miguel Mittmeier (22.), 3:0 Levin Steffen Schneider (28.), 4:0 Alex Günter Mackowiak (40.), 5:0 Julius Osterland (44.), 6:0 Luis Seide (67.), 7:0 Miguel Mittmeier (84.); Schiedsrichter: Franz Unger (Leipzig); Assistenten: Max Eisfeld, Kevin Friese; Zuschauer: 28