Die SG Union Sandersdorf erzielte am 1. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren vor 70 Zuschauern einen klaren 2:0 (1:0)-Sieg gegen die SG Dessau/Kochstedt.

Sandersdorf/MTU. Die 70 Besucher des Sport- u. Freizeitzentrums Pl.2 haben am Sonntag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Sandersdorfer besiegten die Gäste aus Dessau mit 2:0 (1:0) souverän.

Es waren bereits 31 Minuten des Spiels vergangen, als Tobias Nitsche für Sandersdorf traf und dem Gastgeber einen Vorteil sicherte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.08.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Sandersdorf

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 1

Minute 64: SG Union Sandersdorf mit 2:0 Vorsprung

19 Minuten nach der Pause konnte Rocco Trettenbach (Sandersdorf) den Ball mit einem Strafstoß über die Linie bringen (64.). Es glückte jedoch nicht mehr, den Vorsprung der Gegner aufzuholen. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Die SG Union Sandersdorf wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner von der SG Dessau/Kochstedt beendeten die Partie mit einer Gelben Karte. Die Sandersdorfer sind dennoch auf Platz drei gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SG Union Sandersdorf – SG Dessau/Kochstedt

SG Union Sandersdorf: Sobotta – Nitsche (68. Pätzke), Trettenbach, Stagat (58. Wieczorek), Schneider (88. Bergmann), Seide, Mackowiak, Mittmeier (87. Herzel), Osterland (79. Mühlbauer), Uhte, Groh

SG Dessau/Kochstedt: Rosner – Fülla (61. Täubrecht), Spielau (46. Karbath), Becker, Khan, Haseloff, Dujakovic, Seidler, Alhamwi (46. Hajowsky), Saalmann (61. Panzer), Krieg (82. Kudella)

Tore: 1:0 Tobias Nitsche (31.), 2:0 Rocco Trettenbach (64.); Schiedsrichter: Martin Lee Wolter (Halle); Assistenten: Matthias Czapla, Karl Johann Klopfleisch; Zuschauer: 70