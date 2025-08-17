Ergebnis 1. Spieltag SG Union Sandersdorf gewinnt zu Hause mit 2:0 gegen SG Dessau/Kochstedt
Am 1. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren konnte sich die SG Union Sandersdorf vor 70 Zuschauern über einen soliden 2:0 (1:0)-Erfolg gegen die SG Dessau/Kochstedt freuen.
Sandersdorf/MTU. Die 70 Besucher des Sport- u. Freizeitzentrums Pl.2 haben am Sonntag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Sandersdorfer besiegten die Gäste aus Dessau mit 2:0 (1:0) souverän.
Es waren bereits 31 Minuten des Spiels vergangen, als Tobias Nitsche für Sandersdorf traf und dem Gastgeber einen Vorteil sicherte.
Spielinfos
- Datum & Uhrzeit: 17.08.2025, 11.00 Uhr
- Austragungsort: Sandersdorf
- Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren
- Spieltag: 1
SG Union Sandersdorf baut Vorsprung auf 2:0 aus – Minute 64
19 Minuten nach der Pause konnte Rocco Trettenbach (Sandersdorf) den Ball mit einem Strafstoß über die Linie bringen (64.). Es gelang jedoch nicht mehr, den Vorsprung der Gegner einzuholen. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Die SG Union Sandersdorf wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner von der SG Dessau/Kochstedt beendeten die Partie mit einer Gelben Karte. Die SG Union Sandersdorf rutschte dennoch auf Platz drei.
Aufstellung und Statistik: SG Union Sandersdorf – SG Dessau/Kochstedt
SG Union Sandersdorf: Sobotta – Trettenbach, Mittmeier (87. Herzel), Stagat (58. Wieczorek), Seide, Mackowiak, Nitsche (68. Pätzke), Schneider (88. Bergmann), Groh, Osterland (79. Mühlbauer), Uhte
SG Dessau/Kochstedt: Rosner – Alhamwi (46. Hajowsky), Khan, Dujakovic, Spielau (46. Karbath), Haseloff, Fülla (61. Täubrecht), Krieg (82. Kudella), Saalmann (61. Panzer), Becker, Seidler
Tore: 1:0 Tobias Nitsche (31.), 2:0 Rocco Trettenbach (64.); Schiedsrichter: Martin Lee Wolter (Halle); Assistenten: Matthias Czapla, Karl Johann Klopfleisch; Zuschauer: 70