Am 1. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren konnte sich die SG Union Sandersdorf vor 70 Zuschauern über einen soliden 2:0 (1:0)-Erfolg gegen die SG Dessau/Kochstedt freuen.

Es waren bereits 31 Minuten des Spiels vergangen, als Tobias Nitsche für Sandersdorf traf und dem Gastgeber einen Vorteil sicherte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.08.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Sandersdorf

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 1

SG Union Sandersdorf baut Vorsprung auf 2:0 aus – Minute 64

19 Minuten nach der Pause konnte Rocco Trettenbach (Sandersdorf) den Ball mit einem Strafstoß über die Linie bringen (64.). Es gelang jedoch nicht mehr, den Vorsprung der Gegner einzuholen. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Die SG Union Sandersdorf wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner von der SG Dessau/Kochstedt beendeten die Partie mit einer Gelben Karte. Die SG Union Sandersdorf rutschte dennoch auf Platz drei.

Aufstellung und Statistik: SG Union Sandersdorf – SG Dessau/Kochstedt

SG Union Sandersdorf: Sobotta – Trettenbach, Mittmeier (87. Herzel), Stagat (58. Wieczorek), Seide, Mackowiak, Nitsche (68. Pätzke), Schneider (88. Bergmann), Groh, Osterland (79. Mühlbauer), Uhte

SG Dessau/Kochstedt: Rosner – Alhamwi (46. Hajowsky), Khan, Dujakovic, Spielau (46. Karbath), Haseloff, Fülla (61. Täubrecht), Krieg (82. Kudella), Saalmann (61. Panzer), Becker, Seidler

Tore: 1:0 Tobias Nitsche (31.), 2:0 Rocco Trettenbach (64.); Schiedsrichter: Martin Lee Wolter (Halle); Assistenten: Matthias Czapla, Karl Johann Klopfleisch; Zuschauer: 70