Die SG Union Sandersdorf errang am 1. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren vor 70 Zuschauern einen klaren 2:0 (1:0)-Sieg gegen die SG Dessau/Kochstedt.

Sandersdorf/MTU. Die 70 Besucher des Sport- u. Freizeitzentrums Pl.2 haben am Sonntag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Sandersdorfer besiegten die Gäste aus Dessau mit 2:0 (1:0) souverän.

Das Spiel blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 31 Minuten schoss Tobias Nitsche das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.08.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Sandersdorf

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 1

SG Union Sandersdorf in Minute 64 2:0 in Führung

In Minute 64 fiel das letzte Tor der Partie. 19 Minuten nach Anpfiff gelang es Rocco Trettenbach, den Ball aus einem Strafstoß ins Netz zu befördern (64.). Um die Gegner einzuholen reichte es jedoch nicht mehr. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Die SG Union Sandersdorf wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner von der SG Dessau/Kochstedt beendeten die Partie mit einer Gelben Karte. Die Sandersdorfer sind somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: SG Union Sandersdorf – SG Dessau/Kochstedt

SG Union Sandersdorf: Sobotta – Nitsche (68. Pätzke), Stagat (58. Wieczorek), Uhte, Mackowiak, Osterland (79. Mühlbauer), Trettenbach, Groh, Schneider (88. Bergmann), Seide, Mittmeier (87. Herzel)

SG Dessau/Kochstedt: Rosner – Saalmann (61. Panzer), Spielau (46. Karbath), Khan, Dujakovic, Alhamwi (46. Hajowsky), Seidler, Haseloff, Fülla (61. Täubrecht), Becker, Krieg (82. Kudella)

Tore: 1:0 Tobias Nitsche (31.), 2:0 Rocco Trettenbach (64.); Schiedsrichter: Martin Lee Wolter (Halle); Assistenten: Matthias Czapla, Karl Johann Klopfleisch; Zuschauer: 70