Die SG Union Sandersdorf errang am 1. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren vor 70 Fußballfans einen klaren 2:0 (1:0)-Sieg gegen die SG Dessau/Kochstedt.

Sandersdorf/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Sonntag den 70 Besuchern des Sport- u. Freizeitzentrums Pl.2 geboten. Die Sandersdorfer setzten sich souverän mit 2:0 (1:0) gegen die Gäste aus Dessau durch.

Tobias Nitsche (SG Union Sandersdorf e.V.) netzte nach 31 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.08.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Sandersdorf

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 1

SG Union Sandersdorf führt nach 64 Minuten 2:0

Das letzte Tor der Partie fiel 19 Minuten nach der Halbzeitpause, als Rocco Trettenbach den Ball aus einem Strafstoß hinter die gegnerische Linie bugsierte (64.). Den Vorsprung der gegnerischen Mannschaft konnten die Sandersdorfer aber nicht mehr aufholen. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Die SG Union Sandersdorf wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner von der SG Dessau/Kochstedt beendeten die Partie mit einer Gelben Karte. Die SG Union Sandersdorf rutschte dennoch auf Platz drei.

Aufstellung und Statistik: SG Union Sandersdorf – SG Dessau/Kochstedt

SG Union Sandersdorf: Sobotta – Stagat (58. Wieczorek), Groh, Nitsche (68. Pätzke), Schneider (88. Bergmann), Trettenbach, Uhte, Seide, Osterland (79. Mühlbauer), Mittmeier (87. Herzel), Mackowiak

SG Dessau/Kochstedt: Rosner – Spielau (46. Karbath), Becker, Dujakovic, Saalmann (61. Panzer), Haseloff, Alhamwi (46. Hajowsky), Krieg (82. Kudella), Khan, Fülla (61. Täubrecht), Seidler

Tore: 1:0 Tobias Nitsche (31.), 2:0 Rocco Trettenbach (64.); Schiedsrichter: Martin Lee Wolter (Halle); Assistenten: Matthias Czapla, Karl Johann Klopfleisch; Zuschauer: 70