Sandersdorf/MTU. Die 70 Besucher des Sport- u. Freizeitzentrums Pl.2 haben am Sonntag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Sandersdorfer besiegten die Gäste aus Dessau mit 2:0 (1:0) souverän.

Die Partie blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 31 Minuten schoss Tobias Nitsche das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.08.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Sandersdorf

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 1

SG Union Sandersdorf liegt in Minute 64 2:0 vorn

In Minute 64 fiel der finale Treffer der Partie. 19 Minuten nach der Pause gelang es Rocco Trettenbach, den Ball aus einem Strafstoß ins Netz zu befördern (64.). Um zum Rivalen aufzuschließen reichte es allerdings nicht mehr. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Die SG Union Sandersdorf wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner von der SG Dessau/Kochstedt beendeten die Partie mit einer Gelben Karte. Die Sandersdorfer sind dennoch auf Platz drei gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SG Union Sandersdorf – SG Dessau/Kochstedt

SG Union Sandersdorf: Sobotta – Mackowiak, Groh, Nitsche (68. Pätzke), Stagat (58. Wieczorek), Osterland (79. Mühlbauer), Seide, Schneider (88. Bergmann), Mittmeier (87. Herzel), Trettenbach, Uhte

SG Dessau/Kochstedt: Rosner – Fülla (61. Täubrecht), Krieg (82. Kudella), Khan, Haseloff, Seidler, Saalmann (61. Panzer), Alhamwi (46. Hajowsky), Becker, Spielau (46. Karbath), Dujakovic

Tore: 1:0 Tobias Nitsche (31.), 2:0 Rocco Trettenbach (64.); Schiedsrichter: Martin Lee Wolter (Halle); Assistenten: Matthias Czapla, Karl Johann Klopfleisch; Zuschauer: 70