Am 1. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren konnte sich die SG Union Sandersdorf vor 70 Fußballfans über einen soliden 2:0 (1:0)-Erfolg gegen die SG Dessau/Kochstedt freuen.

Sandersdorf/MTU. Die 70 Besucher des Sport- u. Freizeitzentrums Pl.2 haben am Sonntag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Sandersdorfer besiegten die Gäste aus Dessau mit 2:0 (1:0) souverän.

Tobias Nitsche (SG Union Sandersdorf e.V.) netzte nach 31 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.08.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Sandersdorf

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 1

SG Union Sandersdorf baut Vorsprung auf 2:0 aus – 64. Minute

19 Minuten nach der Pause konnte Rocco Trettenbach (Sandersdorf) den Ball mit einem Strafstoß über die Linie bringen (64.). Es glückte jedoch nicht mehr, den Vorsprung der Gegner einzuholen. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Die SG Union Sandersdorf wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner von der SG Dessau/Kochstedt beendeten die Partie mit einer Gelben Karte. Die Sandersdorfer sind dennoch auf Platz drei gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SG Union Sandersdorf – SG Dessau/Kochstedt

SG Union Sandersdorf: Sobotta – Groh, Trettenbach, Mackowiak, Osterland (79. Mühlbauer), Stagat (58. Wieczorek), Uhte, Mittmeier (87. Herzel), Nitsche (68. Pätzke), Schneider (88. Bergmann), Seide

SG Dessau/Kochstedt: Rosner – Seidler, Alhamwi (46. Hajowsky), Saalmann (61. Panzer), Krieg (82. Kudella), Khan, Haseloff, Spielau (46. Karbath), Dujakovic, Becker, Fülla (61. Täubrecht)

Tore: 1:0 Tobias Nitsche (31.), 2:0 Rocco Trettenbach (64.); Schiedsrichter: Martin Lee Wolter (Halle); Assistenten: Matthias Czapla, Karl Johann Klopfleisch; Zuschauer: 70