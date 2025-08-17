Ergebnis 1. Spieltag SG Union Sandersdorf erkämpft einen Heimsieg gegen SG Dessau/Kochstedt mit 2:0
Am 1. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren konnte sich die SG Union Sandersdorf vor 70 Fußballfans über einen soliden 2:0 (1:0)-Erfolg gegen die SG Dessau/Kochstedt freuen.
Sandersdorf/MTU. Die 70 Besucher des Sport- u. Freizeitzentrums Pl.2 haben am Sonntag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Sandersdorfer besiegten die Gäste aus Dessau mit 2:0 (1:0) souverän.
Tobias Nitsche (SG Union Sandersdorf e.V.) netzte nach 31 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung.
Spielinfos
- Datum & Uhrzeit: 17.08.2025, 11.00 Uhr
- Austragungsort: Sandersdorf
- Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren
- Spieltag: 1
SG Union Sandersdorf baut Vorsprung auf 2:0 aus – 64. Minute
19 Minuten nach der Pause konnte Rocco Trettenbach (Sandersdorf) den Ball mit einem Strafstoß über die Linie bringen (64.). Es glückte jedoch nicht mehr, den Vorsprung der Gegner einzuholen. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Die SG Union Sandersdorf wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner von der SG Dessau/Kochstedt beendeten die Partie mit einer Gelben Karte. Die Sandersdorfer sind dennoch auf Platz drei gerutscht.
Aufstellung und Statistik: SG Union Sandersdorf – SG Dessau/Kochstedt
SG Union Sandersdorf: Sobotta – Groh, Trettenbach, Mackowiak, Osterland (79. Mühlbauer), Stagat (58. Wieczorek), Uhte, Mittmeier (87. Herzel), Nitsche (68. Pätzke), Schneider (88. Bergmann), Seide
SG Dessau/Kochstedt: Rosner – Seidler, Alhamwi (46. Hajowsky), Saalmann (61. Panzer), Krieg (82. Kudella), Khan, Haseloff, Spielau (46. Karbath), Dujakovic, Becker, Fülla (61. Täubrecht)
Tore: 1:0 Tobias Nitsche (31.), 2:0 Rocco Trettenbach (64.); Schiedsrichter: Martin Lee Wolter (Halle); Assistenten: Matthias Czapla, Karl Johann Klopfleisch; Zuschauer: 70