Fußball-Verbandsliga A-Junioren: Mit einem beeindruckenden 5:0 (1:0) ging die SG Union Sandersdorf von Coach Benjamin Boenecke aus dem Duell mit der NSG SSC/RW Weißenfels vom Platz.

Sandersdorf-Brehna/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Sonntag den 40 Besuchern des Sport- und Freizeitzentrums Pl. 3 geboten. Die Sandersdorfer waren den Gästen aus Weißenfels mit 5:0 (1:0) deutlich überlegen.

Miguel Mittmeier (SG Union Sandersdorf e.V.) netzte nur neun Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. In der verbliebenen Zeit bis zur Pause musste der Schiedsrichter handeln. Die SG Union Sandersdorf musste einmal Gelb hinnehmen (33.). In der zweiten Halbzeit setzte Sandersdorf noch einen drauf: In Minute 55 wurde das zweite Tor durch Tobias Nitsche erzielt.

SG Union Sandersdorf in Minute 55 2:0 in Führung

Der Siegeszug der Sandersdorfer brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Benjamin Boenecke im gegnerischen Tor. Mittmeier traf in Minute 56 und Nitsche in Minute 67. Spielstand 4:0 für die SG Union Sandersdorf.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 07.12.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Sandersdorf-Brehna

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 12

Nur fünf Minuten vor Spielende gelang es Tyson Stagat, den Ball ins Netz zu befördern (85.). Um die Gegner einzuholen reichte es allerdings nicht mehr. Die Sandersdorfer sicherten sich somit Platz fünf.

Aufstellung und Statistik: SG Union Sandersdorf – NSG SSC/RW Weißenfels

SG Union Sandersdorf: Sobotta – Uhte, Schneider (79. Franzke), Osterland (75. Seide), Stagat, Trettenbach, Wieczorek, Koto'o Djouokou (46. Nitsche), Groh, Mittmeier (65. Herzel), Pätzke

NSG SSC/RW Weißenfels: Jusczyk – Heerdegen, Wagner, Kalkofen, Menzel, Schulze, Buttlar (73. Saedan), Klose (58. Roshchyn Cintra), Borkmann, Perrey (81. Magul), Kuhles

Tore: 1:0 Miguel Mittmeier (9.), 2:0 Tobias Nitsche (55.), 3:0 Miguel Mittmeier (56.), 4:0 Tobias Nitsche (67.), 5:0 Tyson Stagat (85.); Schiedsrichter: Paul Leitenberger (Hettstedt); Assistenten: Torsten Hüttig, Frank Gryga; Zuschauer: 40