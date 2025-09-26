Fußball-Verbandsliga A-Junioren: Am Freitag setzte sich der Gastgeber SG Union Sandersdorf vor 61 Zuschauern gegen den VfB Ottersleben mit einem überlegenen 7:0 (5:0) durch.

Sandersdorf/MTU. Die Sandersdorfer haben am Freitag dem Kontrahenten aus Ottersleben ganze sieben Bälle ins Netz gesetzt. Mit einem triumphalen 7:0 (5:0) gingen sie vom Platz.

Paul-Leon Uhte (SG Union Sandersdorf e.V.) netzte nur zehn Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Miguel Mittmeier den Ball ins Netz (14.).

SG Union Sandersdorf führt nach 14 Minuten 2:0

Der Siegeszug der Sandersdorfer brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Benjamin Boenecke im gegnerischen Tor. Anton Groh traf in Minute 25, Mittmeier in Minute 29, Anton Groh in Minute 31 und Alex Günter Mackowiak in Minute 63. Spielstand 6:0 für die SG Union Sandersdorf.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 26.09.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Sandersdorf

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 6

Innerhalb der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter intervenieren. Der VfB Ottersleben e.V. musste einmal Gelb hinnehmen. Die SG Union Sandersdorf e.V. hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Benjamin Boenecke.

26 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Tobias Nitsche (Sandersdorf) den Ball über die Linie bringen (71.). Es gelang allerdings nicht mehr, den Vorsprung der Gegner aufzuholen. In Spielminute 74 handelte sich die SG Union Sandersdorf noch eine Gelbe Karte ein. Die SG Union Sandersdorf hat sich somit Platz zwei gesichert.

Aufstellung und Statistik: SG Union Sandersdorf – VfB Ottersleben

SG Union Sandersdorf: Sobotta – Wieczorek, Mackowiak, Mittmeier (61. Herzel), Groh, Osterland (61. Nitsche), Mühlbauer (63. Franzke), Seide, Stagat (63. Bergmann), Uhte, Schneider (61. Pätzke)

VfB Ottersleben: Elbert – Raschauer (85. Neumann), Safdari (63. Thielecke), Agte (63. Liese), Yunashev, Bogunski, Raschauer, Gaffal, Lübke, Niemann, Fadjinou

Tore: 1:0 Paul-Leon Uhte (10.), 2:0 Miguel Mittmeier (14.), 3:0 Anton Groh (25.), 4:0 Miguel Mittmeier (29.), 5:0 Anton Groh (31.), 6:0 Alex Günter Mackowiak (63.), 7:0 Tobias Nitsche (71.); Schiedsrichter: Niklas Schimpf (Salzatal); Assistenten: Maximilian Thürmer, Leon Luca Rothbart; Zuschauer: 61