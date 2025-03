Fußball-Verbandsliga A-Junioren: Am Wochenende setzte sich der Gastgeber NSG SSC/RW Weißenfels vor 40 Zuschauern gegen den VfB Ottersleben mit einem überragenden 7:1 (2:0) durch.

Weißenfels/MTU. 7:1 (2:0) in Weißenfels: Ganze sieben Bälle hat die Mannschaft von Ingolf Schöniger, die NSG SSC/RW Weißenfels, am Sonntag im Tor der Gegner aus Ottersleben untergebracht.

In Minute 11 kam es bereits zum Strafstoß – und die Chance wurde genutzt. Gekonnt schoss Alexander Reiche das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand. Während des Spiels musste der Schiedsrichter handeln. Der VfB Ottersleben kassierte einmal Gelb (11.). Die Weißenfelser waren aber noch nicht fertig: In Minute 35 wurde das zweite Tor durch Luca Brendel erzielt.

Es lief nicht gut für den VfB Ottersleben. In Minute 49 gelang es Spieler Nummer 11 noch, die Ehre der Magdeburger zu bewahren, am Endergebnis ließ sich jedoch nicht mehr rütteln. Vier mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Eine deutliche Pleite für die Magdeburger. Spielstand 6:1 für die NSG SSC/RW Weißenfels.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 02.03.2025, 13.30 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 20

Auf den letzten Drücker, neun Minuten vor Abpfiff, konnte Reiche (Weißenfels) den Ball erneut über die Linie bringen (81.). Mit 7:1 gingen die Weißenfelser als Sieger vom Platz.

Aufstellung und Statistik: NSG SSC/RW Weißenfels – VfB Ottersleben

NSG SSC/RW Weißenfels: Jusczyk – F. Kopp (80. Almutaleb), Rothhoff, May, Krämer (59. Ohl), Kalkofen, Heerdegen, Buttlar (59. Menzel), Reiche, L. Kopp, Brendel (46. Elmi)

VfB Ottersleben: Schliephake – Bogunski, Agte (84. Koslowsky), Schädel, Lieck (84. Hadrys), Yunashev, Leuschner, Al Beef (68. Dattko), Melzian, Kieselbach, Ibrahim (74. Böer)

Tore: 1:0 Alexander Reiche (11.), 2:0 Luca Brendel (35.), 2:1 Max Yunashev (49.), 3:1 Belal Elmi (62.), 4:1 Toni Luis Ohl (67.), 5:1 Leon Kopp (69.), 6:1 Belal Elmi (74.), 7:1 Alexander Reiche (81.); Schiedsrichter: Hendrik Miekautsch (Elstertrebnitz); Assistenten: Robin Knobloch, Kilian Kunert; Zuschauer: 40