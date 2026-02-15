Die NSG SSC/RW Weißenfels unter Leitung von Coach Ingolf Schöniger feierte ein deutliches Ergebnis über den FSV Barleben 1911 mit einem 4:0 (3:0) in der Fußball-Verbandsliga A-Junioren-Partie.

Weißenfels/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Sonntag den 30 Besuchern auf dem Sportplatz Rot-Weiß Pl.2 geboten. Die Weißenfelser waren den Gästen aus Barleben mit 4:0 (3:0) deutlich überlegen.

Jaime Ian Kalkofen (NSG SSC/RW Weißenfels) netzte nur sechs Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Weißenfelser legten in der 23. Spielminute nach. Wieder war Kalkofen der Torschütze und verwandelte den verdienten Strafstoß für sein Team in ein 2:0.

In der Spielminute 44 griff der Schiri in die Tasche. Der FSV Barleben 1911 e.V. kassierte einmal Gelb. Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Minute 45: Weißenfels traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Kalkofen ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 15.02.2026, 12.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 14

In der 71. Minute musste der Schiedsrichter wieder intervenieren. Die NSG SSC/RW Weißenfels musste einmal Gelb hinnehmen, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten.

In der 90. Minute gelang es Tim Schulze, den Ball aus einem Strafstoß ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 4:0 zu festigen (90.). In Spielminute 90 handelte sich der FSV Barleben 1911 noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: NSG SSC/RW Weißenfels – FSV Barleben 1911

NSG SSC/RW Weißenfels: Jusczyk – Sturm, Brendel (72. Magul), Saedan (46. Klose), Kuhles, Wagner, Mertin (64. Menzel), Buttlar, Kalkofen (72. Perrey), May (46. Heerdegen), Schulze

FSV Barleben 1911: Alexander – Meyer, Meyer, Mathiot, Korbginski, Schröter, Günther, Fromme, Müller, Hein, Winter (65. Schade)

Tore: 1:0 Jaime Ian Kalkofen (6.), 2:0 Jaime Ian Kalkofen (23.), 3:0 Jaime Ian Kalkofen (45.), 4:0 Tim Schulze (90.); Schiedsrichter: Robin Knobloch (Zeitz); Assistenten: Felix Bartel, Moritz Schröder; Zuschauer: 30