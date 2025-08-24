Fußball-Verbandsliga A-Junioren: Mit einem unrühmlichen Endstand von 0:9 (0:3) verließ die NSG SSC/RW Weißenfels am Sonntag den Sportplatz Rot-Weiß. Die SV Fortuna Magdeburg fuhr siegreich nach Hause.

Weißenfels/MTU. Auf dem Sportplatz Rot-Weiß wurden die Fans der NSG SSC/RW Weißenfels am Sonntag Zeugen eines bitteren Spektakels. Neun Bälle gingen Keeper Niclas Jusczyk ins Netz. Das Spiel endete 0:9 (0:3).

Kenny Rößner traf für die SV Fortuna Magdeburg e.V. in Minute 12 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. Es dauerte nur wenige Minuten, bis das zweite Tor – wieder durch Rößner (17.) erzielt wurde.

NSG SSC/RW Weißenfels liegt 0:2 zurück – 17. Minute

Der Ballhagel wollte nicht enden. Ein schmerzhaftes Erlebnis für die Weißenfelser. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Sieben Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Rößner traf gleich mehrmals – in Minute 31 und 51, Mensing in Minute 59, Maximilian Fleck in Minute 69, Paul David Gödecke in Minute 74 und Moritz Mensing in Minute 80. Spielstand 8:0 für die SV Fortuna Magdeburg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 24.08.2025, 12.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 2

Unmittelbar darauf gelang es Niklas Hännig, den Ball ins Netz zu befördern (81.). Um zum Rivalen aufzuschließen reichte es allerdings nicht mehr. Die Weißenfelser sind auf Platz 13 gerutscht.

Aufstellung und Statistik: NSG SSC/RW Weißenfels – SV Fortuna Magdeburg

NSG SSC/RW Weißenfels: Jusczyk – May, Perrey (46. Brendel), Buttlar, Saedan (67. Magul), Kuhles (46. Almutaleb), Skupin (46. Menzel), Schulze, Wagner, Borkmann, Kalkofen

SV Fortuna Magdeburg: Klein – Telch, Fleck, Nyarko, Lenze, Kirchhoff (65. Drizari), Shaqiri (46. Hännig), Starikovskiy (65. Tapsoba), Czerwenka, Rößner (60. Gödecke), Prause (57. Mensing)

Tore: 0:1 Kenny Rößner (12.), 0:2 Kenny Rößner (17.), 0:3 Kenny Rößner (31.), 0:4 Kenny Rößner (51.), 0:5 Moritz Mensing (59.), 0:6 Maximilian Fleck (69.), 0:7 Paul David Gödecke (74.), 0:8 Moritz Mensing (80.), 0:9 Niklas Hännig (81.); Schiedsrichter: Hendrik Miekautsch (Elstertrebnitz); Assistenten: Robin Knobloch, Sandro Friedrich; Zuschauer: 60