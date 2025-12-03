Am 11. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren konnte sich die NSG SSC/RW Weißenfels vor 30 Fußballfans über einen soliden 4:2 (2:0)-Erfolg gegen den Magdeburger SV Börde freuen.

Gleich nach Anpfiff schoss Henry Klose das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (4.). Die Weißenfelser waren aber noch nicht fertig: In Minute 25 wurde ein weiteres Tor erzielt – wieder durch Klose.

Minute 25: NSG SSC/RW Weißenfels in Führung dank Doppelpack von Henry Klose – 2:0

Mit einem Spielstand von 2:0 gingen die Teams in die Pause.Die Partie blieb spannend. Tor Nummer drei schoss Jaime Ian Kalkofen/Weißenfels (51.), gefolgt von Philipp Beneke (Magdeburger SV Börde) in Minute 68 und Niklas Richter (Magdeburger SV Börde) in Minute 74. Spielstand 3:2 für die NSG SSC/RW Weißenfels.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.11.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 11

In der Nachspielzeit nutzte die NSG SSC/RW Weißenfels noch einmal die Gelegenheit. In der zweiten Minute konnte Tim Wagner (Weißenfels) den Ball über die Linie bringen (90.+2). Mit 4:2 gingen die Weißenfelser als Sieger vom Platz. Die Weißenfelser haben sich somit Platz zehn gesichert.

Aufstellung und Statistik: NSG SSC/RW Weißenfels – Magdeburger SV Börde

NSG SSC/RW Weißenfels: Jusczyk – Brendel (50. Skupin), Mertin, Perrey (46. Böhm), Wagner, Buttlar, Schulze, Kuhles (72. Magul), Heerdegen, Kalkofen, Klose (85. Saedan)

Magdeburger SV Börde: Model – Sievers (46. Richter), Bittmann, Jahn, Schuster, Krauel (60. Begest), Beneke, Lima Sampa (81. Jäger), Dunkel, Horn, Neumann

Tore: 1:0 Henry Klose (4.), 2:0 Henry Klose (25.), 3:0 Jaime Ian Kalkofen (51.), 3:1 Philipp Beneke (68.), 3:2 Niklas Richter (74.), 4:2 Tim Wagner (90.+2); Schiedsrichter: Hendrik Miekautsch (Elstertrebnitz); Assistenten: Sandro Friedrich, Moritz Schröder; Zuschauer: 30