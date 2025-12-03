Am 11. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren durfte sich die NSG SSC/RW Weißenfels vor 30 Fußballfans über einen soliden 4:2 (2:0)-Erfolg gegen den Magdeburger SV Börde freuen.

Henry Klose (NSG SSC/RW Weißenfels) netzte nur vier Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Weißenfelser legten in der 25. Spielminute nach. Wieder war Klose der Torschütze.

Mit einem Spielstand von 2:0 gingen die Teams in die Pause.Die Partie blieb spannend. Tor Nummer drei schoss Jaime Ian Kalkofen/Weißenfels (51.), gefolgt von Philipp Beneke (Magdeburger SV Börde) in Minute 68 und Niklas Richter (Magdeburger SV Börde) in Minute 74. Spielstand 3:2 für die NSG SSC/RW Weißenfels.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.11.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 11

Am Ende des Duells sollte es der NSG SSC/RW Weißenfels noch einmal gelingen: Das Spiel war schon zwei Minuten in der Nachspielzeit, als Tim Wagner den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 4:2 erweiterte (90.+2). Damit war der Triumph der Weißenfelser entschieden. Die NSG SSC/RW Weißenfels sicherte sich somit Platz zehn.

Aufstellung und Statistik: NSG SSC/RW Weißenfels – Magdeburger SV Börde

NSG SSC/RW Weißenfels: Jusczyk – Heerdegen, Klose (85. Saedan), Kuhles (72. Magul), Brendel (50. Skupin), Schulze, Buttlar, Perrey (46. Böhm), Wagner, Kalkofen, Mertin

Magdeburger SV Börde: Model – Neumann, Sievers (46. Richter), Schuster, Lima Sampa (81. Jäger), Bittmann, Beneke, Horn, Dunkel, Krauel (60. Begest), Jahn

Tore: 1:0 Henry Klose (4.), 2:0 Henry Klose (25.), 3:0 Jaime Ian Kalkofen (51.), 3:1 Philipp Beneke (68.), 3:2 Niklas Richter (74.), 4:2 Tim Wagner (90.+2); Schiedsrichter: Hendrik Miekautsch (Elstertrebnitz); Assistenten: Sandro Friedrich, Moritz Schröder; Zuschauer: 30