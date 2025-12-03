Am 11. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren konnte sich die NSG SSC/RW Weißenfels vor 30 Zuschauern über einen soliden 4:2 (2:0)-Erfolg gegen den Magdeburger SV Börde freuen.

Weißenfels/MTU. Nach einem spannenden Match haben sich die NSG SSC/RW Weißenfels und der Magdeburger SV Börde am Sonntag 4:2 (2:0) getrennt.

Gleich nach Anpfiff schoss Henry Klose das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (4.). Die Weißenfelser legten in der 25. Minute nach. Wieder war Klose der Torschütze.

Mit einem Spielstand von 2:0 gingen die Teams in die Pause.Die Partie blieb spannend. Tor Nummer drei schoss Jaime Ian Kalkofen/Weißenfels (51.), gefolgt von Philipp Beneke (Magdeburger SV Börde) in Minute 68 und Niklas Richter (Magdeburger SV Börde) in Minute 74. Spielstand 3:2 für die NSG SSC/RW Weißenfels.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.11.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 11

In der Nachspielzeit nutzte die NSG SSC/RW Weißenfels noch einmal die Gelegenheit. In der zweiten Minute konnte Tim Wagner (Weißenfels) den Ball über die Linie bringen (90.+2). Mit 4:2 verließen die Weißenfelser den Platz als Sieger. Die Weißenfelser haben sich somit Platz zehn gesichert.

Aufstellung und Statistik: NSG SSC/RW Weißenfels – Magdeburger SV Börde

NSG SSC/RW Weißenfels: Jusczyk – Heerdegen, Buttlar, Schulze, Wagner, Klose (85. Saedan), Mertin, Perrey (46. Böhm), Brendel (50. Skupin), Kalkofen, Kuhles (72. Magul)

Magdeburger SV Börde: Model – Horn, Beneke, Dunkel, Sievers (46. Richter), Krauel (60. Begest), Jahn, Bittmann, Schuster, Lima Sampa (81. Jäger), Neumann

Tore: 1:0 Henry Klose (4.), 2:0 Henry Klose (25.), 3:0 Jaime Ian Kalkofen (51.), 3:1 Philipp Beneke (68.), 3:2 Niklas Richter (74.), 4:2 Tim Wagner (90.+2); Schiedsrichter: Hendrik Miekautsch (Elstertrebnitz); Assistenten: Sandro Friedrich, Moritz Schröder; Zuschauer: 30