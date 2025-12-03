Die NSG SSC/RW Weißenfels erzielte am 11. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren vor 30 Fußballfans einen klaren 4:2 (2:0)-Sieg gegen den Magdeburger SV Börde.

Weißenfels/MTU. Nach einem fesselnden Match haben sich die NSG SSC/RW Weißenfels und der Magdeburger SV Börde am Sonntag 4:2 (2:0) getrennt.

Der erste Treffer wurde kurz nach dem Anstoß erzielt, als Henry Klose für Weißenfels traf und nach nur vier Minuten dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Die Weißenfelser waren aber noch nicht fertig: In Minute 25 wurde ein weiteres Tor erzielt – wieder durch Klose.

Mit einem Spielstand von 2:0 gingen die Teams in die Pause.Die Partie blieb spannend. Tor Nummer drei schoss Jaime Ian Kalkofen/Weißenfels (51.), gefolgt von Philipp Beneke (Magdeburger SV Börde) in Minute 68 und Niklas Richter (Magdeburger SV Börde) in Minute 74. Spielstand 3:2 für die NSG SSC/RW Weißenfels.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.11.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 11

Am Ende der Partie sollte es der NSG SSC/RW Weißenfels noch einmal gelingen: Das Spiel war schon zwei Minuten in der Nachspielzeit, als Tim Wagner den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 4:2 ausbaute (90.+2). Damit war der Erfolg der Weißenfelser gesichert. Die Weißenfelser haben sich somit Platz zehn gesichert.

Aufstellung und Statistik: NSG SSC/RW Weißenfels – Magdeburger SV Börde

NSG SSC/RW Weißenfels: Jusczyk – Brendel (50. Skupin), Kalkofen, Buttlar, Klose (85. Saedan), Heerdegen, Perrey (46. Böhm), Mertin, Schulze, Kuhles (72. Magul), Wagner

Magdeburger SV Börde: Model – Neumann, Bittmann, Lima Sampa (81. Jäger), Schuster, Jahn, Dunkel, Krauel (60. Begest), Beneke, Horn, Sievers (46. Richter)

Tore: 1:0 Henry Klose (4.), 2:0 Henry Klose (25.), 3:0 Jaime Ian Kalkofen (51.), 3:1 Philipp Beneke (68.), 3:2 Niklas Richter (74.), 4:2 Tim Wagner (90.+2); Schiedsrichter: Hendrik Miekautsch (Elstertrebnitz); Assistenten: Sandro Friedrich, Moritz Schröder; Zuschauer: 30