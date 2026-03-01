Fußball-Verbandsliga A-Junioren: Der Heimvorteil half dem VfL Halle 96 I (U19) am Sonntag nicht, als er sich vor 45 Fans mit 0:2 (0:0) gegen die SG Union Sandersdorf verabschieden musste.

In der ersten Spielhälfte konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich erkämpfen und so ging es mit 0:0 ohne Tore in die Pause.

Levin Steffen Schneider (SG Union Sandersdorf e.V.) netzte mitten in der zweiten Halbzeit, in Spielminute 57, als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.03.2026, 13.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 16

91. Minute: VfL Halle 96 I (U19) liegt 0:2 zurück

In der Nachspielzeit nutzte die SG Union Sandersdorf noch einmal die Gelegenheit. In der ersten Minute konnte Tobias Nitsche (Sandersdorf) den Ball über die Linie bringen (90.+1). Es glückte jedoch nicht mehr, den Vorsprung der Gegner aufzuholen. In Spielminute 94 handelte sich die SG Union Sandersdorf noch eine Gelbe Karte ein. Der VfL Halle 96 I (U19) rutschte auf Platz neun.

Aufstellung und Statistik: VfL Halle 96 I (U19) – SG Union Sandersdorf

VfL Halle 96 I (U19): Sdralek – Prokein, Hajdarpasic, Unthan (79. Dietrich), Lorenz, Brumme, Roschig, Khalid (72. Heute), Krause (84. Omoike), Ugoh, Onyedeke

SG Union Sandersdorf: Sobotta – Osterland, Nitsche, Mackowiak (62. Franzke), Wieczorek, Uhte, Perl, Schneider (80. Mühlbauer), Seide, Trettenbach, Groh

Tore: 0:1 Levin Steffen Schneider (57.), 0:2 Tobias Nitsche (90.+1); Schiedsrichter: Max Grünwoldt (Leipzig); Assistenten: Fabian Stegner, Jonathan Quilitsch; Zuschauer: 45