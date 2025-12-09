Fußball-Verbandsliga A-Junioren: Der Heimvorteil half dem FSV Barleben 1911 am Dienstag nicht, als er sich vor 50 Zuschauern mit 1:4 (0:3) gegen den Haldensleber SC geschlagen geben musste.

Gleich nach dem Anstoß schoss Louis Neumann das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen (10.). Die Haldensleber waren aber noch nicht fertig: In Minute 28 wurde ein weiteres Tor durch Lenny Joshua Boege erzielt.

Und die Serie an Toren war noch nicht vorbei: Boege konnte in Minute 31 erneut einnetzen. Es sah nicht gut aus für den FSV Barleben 1911. In Minute 57 gelang es Spieler Nummer 11 noch, ein Anschlusstor zu erzielen, eine Chance auf den Sieg hatte das Team aber nicht mehr. Spielstand 3:1 für den Haldensleber SC.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 09.12.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Barleben

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 12

In Minute 76 fiel das letzte Tor der Partie. 31 Minuten nach der Pause gelang es Sören Ahlfeld, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 1:4 zu festigen (76.).

Aufstellung und Statistik: FSV Barleben 1911 – Haldensleber SC

FSV Barleben 1911: T. T. Meyer – Teubner, J. L. Meyer, Korbginski (55. Wosahlo), Fromme, Bertram, J. P. Meyer (77. Hein), Hoffmann (55. Schröter), Günther, Leon, Resch

Haldensleber SC: Krepp – Sulfrian (62. Fölsch), Thal (52. Schürmann), Boege, Klein, Neumann (71. Okubazgi), Ahlfeld, Wilken (62. Teuchler), Grmay (52. Madaus), Prokop, Hartmann

Tore: 0:1 Louis Neumann (10.), 0:2 Lenny Joshua Boege (28.), 0:3 Lenny Joshua Boege (31.), 1:3 John Poul Meyer (57.), 1:4 Sören Ahlfeld (76.); Schiedsrichter: Andreas Pak (Magdeburg); Assistenten: Paul van der Velde, Nils Lehmann; Zuschauer: 50