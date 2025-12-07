Mit einer Niederlage für den Magdeburger SV Börde endete der 12. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren. Im heimischen Stadion unterlag die Elf gegen den VfB 1906 Sangerhausen mit 1:2 (1:1).

Bereits kurz nach Spielstart schoss Leo Constantin Horn das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (4.). Das Gegentor kam schneller als gedacht: Diesmal setzte Damien Halle den Ball ins Netz (7.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 07.12.2025, 13.30 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 12

Magdeburger SV Börde und VfB 1906 Sangerhausen – 1:1 in Minute 7

In der 72. Minute griff der Schiri in die Tasche. Der VfB 1906 Sangerhausen kassierte einmal Gelb. Der Magdeburger SV Börde hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Dirk Lehmann.

In der Nachspielzeit nutzte der VfB 1906 Sangerhausen noch einmal die Gelegenheit. In der zweiten Minute konnte Ramon Bühling (Sangerhausen) den Ball über die Linie bringen und damit den spielentscheidenden Treffer für die Sangerhäuser Elf erzielen (90.+2).

Aufstellung und Statistik: Magdeburger SV Börde – VfB 1906 Sangerhausen

Magdeburger SV Börde: Model – Bittmann, Jäger, Sievers (68. Westermann), Lima Sampa (74. Dunkel), Richter, Beneke, Horn, Krauel, Neumann, Schuster

VfB 1906 Sangerhausen: Meier – Nicolai, Grenzebach, Ruppe (61. Hering), Bühling, Buchhorn, Schütz, Lange (74. Schoder), Halle, Bärwolf, Schremmer (83. Zarkua)

Tore: 1:0 Leo Constantin Horn (4.), 1:1 Damien Halle (7.), 1:2 Ramon Bühling (90.+2); Schiedsrichter: Marco Uhlmann (Welsleben); Assistenten: Maximilian Klatt, Samuel Schmidt; Zuschauer: 23