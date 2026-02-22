Der Magdeburger SV Börde sicherte sich am 15. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren einen 2:1 (1:0)-Heimsieg gegen den VfL Halle 96 I (U19).

Magdeburg/MTU. Der Magdeburger SV Börde und der VfL Halle 96 I (U19) haben sich am Sonntag in einem aufregenden Spiel gemessen und trennten sich 2:1 (1:0).

Es waren bereits 32 Minuten des Spiels vergangen, als Pepe Schuster mit einem Strafstoß für Magdeburg traf und dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Die Magdeburger konterten in der zweiten Halbzeit. Diesmal war Anel Hajdarpasic der Torschütze (58.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.02.2026, 13.30 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 15

Nur acht Minuten vor Schluss gelang es Philipp Beneke, den Ball ins Netz zu befördern und damit der Magdeburger Mannschaft den Sieg zu bescheren (82.).

Aufstellung und Statistik: Magdeburger SV Börde – VfL Halle 96 I (U19)

Magdeburger SV Börde: Model – Beneke, Lima Sampa, Friedel, Neumann, Jäger, Schuster, Bittmann, Lampe, Krauel, Richter

VfL Halle 96 I (U19): Sdralek – Unthan (82. Kaiser), Onyedeke, Lorenz, Brumme, Khalid (35. Krause), Roschig, Hajdarpasic, Bärwald, Prokein, Ugoh (75. Heute)

Tore: 1:0 Pepe Schuster (32.), 1:1 Anel Hajdarpasic (58.), 2:1 Philipp Beneke (82.); Schiedsrichter: Marcel Meier (Niedere Börde OT. Samswegen); Assistenten: Ole Bennet Becker, Maximilian Port; Zuschauer: 23