Magdeburg/MTU. Am Sonntag haben sich der Magdeburger SV Börde und der VfL Halle 96 I (U19) ein aufregendes Duell geliefert. Das Ergebnis war ein 2:1 (1:0).

Die Partie blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 32 Minuten schoss Pepe Schuster mit einem Strafstoß das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen. Das Gegentor konnten die Hallenser in der zweiten Halbzeit nachlegen: Diesmal setzte Anel Hajdarpasic den Ball ins Netz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.02.2026, 13.30 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 15

Auf den letzten Drücker, acht Minuten vor Abpfiff, konnte Philipp Beneke (Magdeburg) den Ball über die Linie bringen und damit den spielentscheidenden Treffer für die Magdeburger Mannschaft erzielen (82.).

Aufstellung und Statistik: Magdeburger SV Börde – VfL Halle 96 I (U19)

Magdeburger SV Börde: Model – Krauel, Neumann, Beneke, Schuster, Friedel, Richter, Lampe, Lima Sampa, Jäger, Bittmann

VfL Halle 96 I (U19): Sdralek – Prokein, Ugoh (75. Heute), Hajdarpasic, Roschig, Bärwald, Onyedeke, Lorenz, Khalid (35. Krause), Brumme, Unthan (82. Kaiser)

Tore: 1:0 Pepe Schuster (32.), 1:1 Anel Hajdarpasic (58.), 2:1 Philipp Beneke (82.); Schiedsrichter: Marcel Meier (Niedere Börde OT. Samswegen); Assistenten: Ole Bennet Becker, Maximilian Port; Zuschauer: 23