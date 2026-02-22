Am 15. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren gelang dem Magdeburger SV Börde ein 2:1 (1:0)-Heimsieg über den VfL Halle 96 I (U19).

Magdeburg/MTU. Nach einem aufregenden Match haben sich der Magdeburger SV Börde und der VfL Halle 96 I (U19) am Sonntag 2:1 (1:0) getrennt.

Das Spiel blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 32 Minuten schoss Pepe Schuster mit einem Strafstoß das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand. Das Gegentor konnten die Hallenser in der zweiten Halbzeit nachlegen: Diesmal setzte Anel Hajdarpasic den Ball ins Netz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.02.2026, 13.30 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 15

Minute 58 Magdeburger SV Börde und VfL Halle 96 I (U19) im Gleichstand – 1:1

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten lediglich acht Minuten bis zum Abpfiff, als Philipp Beneke den Ball über die Torlinie bugsierte und damit den Sieg für das Team aus Magdeburg sicherte (82.).

Aufstellung und Statistik: Magdeburger SV Börde – VfL Halle 96 I (U19)

Magdeburger SV Börde: Model – Friedel, Schuster, Bittmann, Beneke, Richter, Krauel, Jäger, Lima Sampa, Lampe, Neumann

VfL Halle 96 I (U19): Sdralek – Brumme, Roschig, Bärwald, Khalid (35. Krause), Hajdarpasic, Ugoh (75. Heute), Onyedeke, Unthan (82. Kaiser), Lorenz, Prokein

Tore: 1:0 Pepe Schuster (32.), 1:1 Anel Hajdarpasic (58.), 2:1 Philipp Beneke (82.); Schiedsrichter: Marcel Meier (Niedere Börde OT. Samswegen); Assistenten: Ole Bennet Becker, Maximilian Port; Zuschauer: 23